Turski “lek za mamurluk” diže iz mrtvih, ima ga svaka kuća u Srbiji

Napitak od ukiseljenog povrća, turšije, najbolji je turski lek za mamurluk. Oni ga prodaju na štandovima za smešne pare.

Hladnoća i ukusna praznična ili slavska trpeza često nas mame da popijemo neku čašicu više. Posledice konzumiranja alkohola su uglavnom vidljive sutradan. Ovaj turski „lek za mamurluk“ je najefikasniji. Reč je o napitku od ukiseljenog povrća. Pravac u podrum ili špajz i okrepite se ovim sjajnim napitkom.

Turska kuhinja je spoj okusa Srednje Azije, Bliskog istoka, istočne Evrope i Balkana. Ipak, da su majstori i za mamurluk svedoči i sledeći oprobani recept,

Naime, kako prenosi punkufer.hr, ovaj napitak bogat je mineralima koji oporavljaju telo u slučaju kada se popila koja čašica više, a navodno počinje delovati nekoliko minuta nakon ispijanja…

Reč je o napitku od ukiseljenog povrća koji ima široku primenu ali je sjajan kao lek za mamurluk. Inače, Turci često piju tečnost koja podseća na rasol, a kisele bukvalno sve pa ćete negde naći i ukiseljene zelene šljive.

U Istanbulu se bukvalno mogu pronaći štandovi koji isključivo prodaju ovaj napitak na čaše po „smešnoj“ ceni od tek jedne turske lire.

