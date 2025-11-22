Turski “lek za mamurluk” diže iz mrtvih, ima ga svaka kuća u Srbiji

Izgleda da su Turci majstori, njihov napitak od ukiseljenog je najbolji lek za mamurluk. Svaka kuća u Srbiji ga ima.

Hladnoća i ukusna praznična ili slavska trpeza često nas mame da popijemo neku čašicu više. Posledice konzumiranja alkohola su uglavnom vidljive sutradan. Ovaj turski „lek za mamurluk“ je najefikasniji. Reč je o napitku od ukiseljenog povrća. Pravac u podrum ili špajz i okrepite se ovim sjajnim napitkom.

Turska kuhinja je spoj okusa Srednje Azije, Bliskog istoka, istočne Evrope i Balkana. Ipak, da su majstori i za mamurluk svedoči i sledeći oprobani recept,

Naime, kako prenosi punkufer.hr, ovaj napitak leči mamurluk i bogat je mineralima koji oporavljaju telo u slučaju kada se popila koja čašica više, a navodno počinje delovati nekoliko minuta nakon ispijanja…

Reč je o napitku od ukiseljenog povrća koji ima široku primenu ali je sjajan kao lek protiv mamurluka. Inače, Turci često piju tečnost koja podseća na rasol, a kisele bukvalno sve pa ćete negde naći i ukiseljene zelene šljive.

U Istanbulu se bukvalno mogu pronaći štandovi koji isključivo prodaju ovaj napitak na čaše po „smešnoj“ ceni od tek jedne turske lire.

Dakle, sledeći put kada vas bude mučio mamurluk, pravac u podrum ili špajz i okrepite se ovim sjajnim napitkom jer on najbolje leči mamurluk.

Još 6 načina da što bezbolnije preživite mamurluk

Voćni sok i vitamin C

100% prirodan voćni sok je klasičan lek za mamurluk. Tečnost, vitamin i šećer, brzo će vam povratiti energiju.

Voda

Ukoliko odmah nakon buđenja popijete veće količine vode, sprečićete dehidraciju organizma, a ako vodu obogatite i kašičicom meda, učinak će biti još bolji. Gazirana i gazirana pića takođe mogu da pomognu.

Voće

Jedite što više svežeg voća naročito banane, kivi, jabuke ili limun. Ovo je odličan da nadoknadite izgubljene elektrolite i gvožđe.

Mleko

Dobar lek za mamurluk je mleko. Tečnost bogata kalcijumom poboljšava rad jetre i pospešuje brže oslobađanje toksina iz organizma.

Lek protiv bolova

Aspirin ili brufen će ublažiti glavobolju, ali u slučajevima mamurluka izbegavajte andol i acetisal, zato što mogu da oštete jetru ako se uzmu posle konzumiranja alkohola.

Ako ne pomogne probajte sa rasolom, njega bar ima u zimskim mesecima.

Antioksidansi

Među najboljim prirodnim lekovima protiv mamurluka, nalazi se đumbir, grejpfrut, šargarepa, spanać, crna čokolada, orašasti plodovi i zeleni i crni čajevi.

