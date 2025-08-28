U dvorištu imate drvo smokve? Evo kako njegovo lišće može da vam pomogne, iskoristite ga na najbolji način

Svi koriste plod, ali jeste li znali da je i list veoma zdrav?

Smokve su sinonim za leto i letnje dane, a često ih povezujemo sa morem jer se najčešće uzgajaju na Mediteranu. Međutim, sve su češći na kontinentu, a mogu se jesti sirovi ili od njih napraviti džem i razne druge slatkiše. Ali da li ste znali da možete koristiti i listove smokve u kuvanju?

List smokve inače je poznat kao riznica zdravlja – pomaže u prevenciji dijabetesa, snižava nivo triglicerida u krvi, pomaže kod kardiovaskularnih tegoba i može da snizi visok krvni pritisak, a od njega možete napraviti ukusan sirup po ukusu na sirupe od kokosa i vanile.

@chaoticforager Figs (the fruit of Ficus caria) are delicious, but did you know that the leaves are also edible and have a wonderfully aromatic coconut-vanilla flavor profile when boiled? Let me know if you try it for yourself! (I might have to go pick some more pears and make poached pears with fig syrup)!@Redleaf Ranch Recipe: Pick two good handfuls of the freshest, youngest fig leaves you can find. The accompanying stems are extra flavorful so include them too! Boil in enough water to cover leaves until water changes color and is very fragrant. Remove leaves and add an amount of sugar to the water that roughly equals the amount of water you used. Boil until slightly thickened. Cool, bottle, and enjoy! #figleafsyrup #ficuscaria #mushroomauntie #foragedrecipes #simplesyrup ♬ Wes Anderson-esque Cute Acoustic – Kenji Ueda

Sirup od listova smokve

Da biste napravili sirup od smokvinog lista, prvo ubrati dve šake (oko 70 g) najsvežijih listova smokve i obavezno ih ubrati sa peteljkama, što će pojačati ukus. Listove operite, stavite u šerpu, sipajte vodom toliko da pokrije sve listove u šerpi i stavite da provri.

Kada voda provri i poprimi žućkasto zelenu boju, izvadite listove smokve iz šerpe, a u vodu stavite smeđi šećer (ako u loncu ima litar vode, dodajte jedan kilogram šećera). Kuvajte dok ne proključa i dok ne dobijete konzistenciju sirupa, pa ohladite sirup i prebacite u staklenu flašu.

Kako koristiti sirup od listova smokve u kuvanju?

Kao zamenu za šećer možete koristiti sirup od smokvinog lista jer ima dosta šećera, pa ga možete dodati u jutarnju kafu ili preliti preko palačinki i sladoleda. Pored toga, možete ga dodati u ovsene pahuljice, jogurt, preliv za salatu ili koktele – opcije su zaista beskrajne.

