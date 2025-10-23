U med dodajte ovu lekovitu i zaboravljenu biljku – čisti pluća kao metlom, a odlično je i za pušače

Sjajan i pomalo zaboravljeni recept koji čisti pluća i disajne puteve. Glavni sastojci su biljka oman i med, piše danas.rs.

Šta je zapravo oman?

Oman je biljka koja se koristi u alternativnoj medicini već vekovima. Raste svuda oko nas, dostupna i obilna, sa žutim cvetovima koji nas podsećaju na sunce. Koren omana je najbitniji deo biljke, sa prijatnim mirisom ali i veoma gorkim ukusom. Ipak, taj gorak ukus dolazi s moćnim blagodetima za pluća i disajne puteve, što čini ovu biljku pravim blagom.

Recept za čaj:

Uzmete 50 grama omana (korena) i kuvate ga u pola litra vode 20 minuta. Procedite to, i kada se malo ohladi, umešate ga u 500 grama meda.

Uzimajte po kašičicu ujutru i uveče. Nemojte ništa jesti ni piti pola sata nakon konzumiranja.

Mešavina korena omana i meda:

1. Iseckajte koren omana na komade i stavite ga u teglu.

2. Napunite polovinu tegle korenom (oko 750 ml), a drugu polovinu medom.

3. Zatvorite teglu i okrećite je nekoliko dana, kako bi se sastojci proželi.

4. Nakon par dana, vaš lek je spreman za upotrebu, a čuvajte ga u frižideru.

Med smiruje iritacije u grlu i plućima, dok oman aktivno uništava bakterije i čisti sluz iz pluća.

Ovaj prirodni lek možete koristiti za lečenje kašlja ili kao preventivnu meru. Samo jedna kašika dnevno može učiniti čuda za vaše disajne puteve.

