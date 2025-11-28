Ublažite grlobolju za samo par minuta: Doktorka pokazala trik koji je pomogao njenim pacijentima

Grlobolja je česta pojava, a uzrok je najčešće prehlada, naprezanje glasnih žica ili suvi zrak kojem smo zimi izloženi zbog grejanja

Grlobolja je neminovan pratilac virusnih oboljenja koja su ovih dana česta

A, pravi spas za grlobolju ima Anđela Dori je doktor farmacije i na platformi TikTok ima 587.000 pratilaca na platformi.

Ona ima neverovatno interesantne savete i video klipove kojima pokazuje kako da ublažite bolove u telu.

U jednom takvom videu, koji je imao skoro 5 miliona pregleda, farmaceut savetuje da nežno masiranje palca iznad zgloba može ublažiti grlobolju i upalu grla.

„Ovi trikovi su pomogli mojim pacijentima“, kaže dr Dori.

Drugi saveti koje je podelila dr Dori ne podržavaju mejnstrim američki medicinski organi, kao što je trljanje ulja crnog semena i ulja ruzmarina na kožu glave kako bi se sprečio gubitak kose. Takođe savetuje i trljanje začina kurkume na zglobove za lečenje sportskih povreda kao što su uganuće članaka i čak i izbijanje artritisa.

Dodatni saveti za grlobolju

Grlobolja je česta pojava. Njen uzrok je najčešće prehlada, preterano naprezanje glasnih žica ili suvi zrak kojem smo zimi izloženi zbog grejanja. Umesto veštačkih preparata i lekova donosimo vam nekoliko prirodnih metoda i saveta s kojima možete na zdrav i jednostavan način otkloniti taj neprijatan bol.

1. Čaj od kajenskog bibera

U džezvu s vodom dodajte čaj od limuna, čaj od mente, sok jednog limuna, kašičicu meda i malo kajenskog bibera u prahu ( na vrh noža). Sve dobro promešajte i sklonite s vatre pre nego proključa. Pijte dok je još vruće.

2. Stari, bakin recept protiv grlobolje

U 250 ml vode dodajte dve kašičice meda i dobro zagrejte (pazite da ne provri). Maknite s vatre i iscedite otprilike dve kašičice soka svežeg limuna. Za jači ukus možete dodati i kašičicu smeđeg šećera.

3. Mlečni napitak s cimetom

Pomešajte kašiku šećera, dva prstohvata sode bikarbone i pola kašičice cimeta. Dodajte 250 ml mleka i dobro zamutite. Stavite na laganu vatru i mešajte. Maknite s vatre pre nego mleko zakipi i dodajte kašiku meda.

Ovi saveti svakako će pomoći pri ublažavanju grlobolje, ali naravno, ne treba očekivati čudo.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com