Ugledni srpski doktor otkrio koja su jela i pića „ubice za jetru“

Ugledni srpski doktor tvrdi da manjak vode pravi veliko opterećenje za jetru, ali i nepravilna ishrana koju svi praktikujemo

Dr. Dejan Čubrilo, ugledni srpski doktor, upozorava na rizike loše ishrane za jetru.

Mnogi ljudi znaju da loša ishrana veoma negativno utiče na celokupno zdravlje, ali možda nisu svesni koliko to može biti opasno za jetru.

On je objasnio da jetra, vitalni organ, obavlja mnoge ključne funkcije, uključujući detoksikaciju, metabolizam i skladištenje hranljivih materija. Prekomerno uzimanje nezdrave hrane može izazvati ozbiljne probleme sa jetrom, prenosi Najžena.

„Jetra je vitalni organ koji obavlja niz ključnih funkcija u našem telu, uključujući detoksikaciju, metabolizam i skladištenje hranljivih materija. Kada se preteramo sa nezdravom hranom, jetra se suočava sa izazovima koji mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema“, rekao je on.

Jedan od glavnih krivaca za opterećenje jetre su velike količine šećera i zasićenih masti, često prisutnih u brzoj hrani, gaziranim pićima i slatkišima. Ovo može dovesti do nakupljanja masti u jetri, uzrokujući masnu jetru ili čak oboljenje jetre.

Srpski doktor: Hidratacija je ključ

Pored toga, nedostatak vode i prekomerna konzumacija alkohola mogu naškoditi jetri. Hidratacija je ključna za detoksikaciju organizma, a alkohol može izazvati ozbiljna oštećenja jetre, kao što je ciroza jetre ili masna jetra.

„Hidracija je neophodna za zdravlje jetre jer voda pomaže u eliminaciji toksina iz organizma. Nedovoljan unos vode može da optereti jetru i otežava joj da obavlja svoje funkcije“, dodaje dr Čubrilo.

Čubrilo je razbio sva uobičajena verovanja o detoksikaciji: „Čišćenje organizma ceđenim voćem i povrćem je opasna zabluda.

Dr. Čubrilo ističe važnost uravnotežene ishrane bogate voćem, povrćem, integralnim žitaricama, proteinima i zdravim mastima za pravilno funkcionisanje jetre. Pored izbegavanja nezdrave hrane, redovna fizička aktivnost je neophodna za očuvanje zdravlja jetre i celog organizma.

