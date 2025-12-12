Ukusne, a lekovite: Napravite domaće pastile koje su spas za upaljeno grlo

Recept za domaće pastile ili bombona koje mogu pomoći kod kašlja i upaljenog grla. Osim što imaju lekovita svojstva, veoma su ukusne

Sigurno da ste i vi ovih dana okruženi ljudima koji se žale na bol u grlu. Kako je sezona prehlada u punom jeku, svi od nas traže neki efikasan način da ublaže neprijatne simptome.

Tako smo pronašli recept za pravljenje prirodnih pastila ili bombona koje mogu pomoći kod kašlja i umirivanja upaljenog grla. Osim što imaju lekovita svojstva, ove pastile su i veoma ukusne. Za razliku od onih koje kupujete u apotekama, nemaju ni kontraindikacije.

Sastojci za prirodne pastile za grlo:

1 šolja šećera

1/2 šolje vode

1 kašika soka od limuna

1 kašika meda

1/2 kašičice mlevenog đumbira

1/4 kašičice mlevenog karanfilića

Priprema:

U posudu stavite šolju šećera i pola šolje vode. Iscedite sok iz polovine limuna (limunov sok je bogat vitaminom C) i dodajte ga u posudu zajedno sa kašikom meda koji ima antibakterijska svojstva, a umiruje upaljeno grlo i ublažava kašalj.

Dodajte pola kašičice mlevenog đumbira koji jača imunitet, umiruje upale, ublažava bol i mučninu, te na kraju dodajte četvrtinu kašičice mlevenog karanfilića. Ako nemate mlevenog karanfilića, možete koristiti suvi karanfilić i sami ga samleti. Karanfilić smanjuje stvaranje sluzi, ima antiseptičko dejstvo i obiluje antioksidansima.

Stavite posudu na ringlu i dobro promešajte sastojke. Kada počne da vri, smanjite temperaturu i ostavite da lagano ključa 15 do 20 minuta, povremeno mešajući. Dok se smesa kuva, pripremite pleh obložen papirom za pečenje.

Nakon 15 do 20 minuta sklonite posudu sa ringle i ostavite da se smesa malo ohladi. Trebalo bi da je postala gusta, tamna i sirupasta. Koristeći kašiku, sipajte smesu na pleh formirajući male ovalne bombone.

Budite oprezni jer je smesa i dalje vruća. Za oblikovanje bombona možete koristiti i kuhinjski špric, ali budite obazrivi jer je smesa vruća.

Kada napravite bombone, ostavite ih da se ohlade 20 minuta, a zatim ih pospite šećerom u prahu kako biste sprečili da se lepe jedna za drugu. Zatim ih pažljivo skinite sa papira i protresite u plehu kako bi bile prekrivene šećerom u prahu. Bombone su sada spremne za upotrebu.

Kako biste bombone uvek imali pri ruci, možete ih staviti u limenu kutijicu, postaviti papir za pečenje na dno i čuvati ih unutra. Takođe, možete napraviti lekoviti napitak – dodajte dve bombone u šolju vruće vode, sačekajte da se otope, promešajte i popijte, piše Zadovoljna.hr.

