Upozorenje čuvenog hirurga: Ljudi sa ovom dijagnozom ne bi smeli nikako da spavaju u čarapama

Hirurg upozorio na posledice spavanja sa čarapama. Razmislićete još jednom pre nego što se uhvatite za sokne pre odlaska u krevet.

Kako je istakao u nekim slučajevima i kod određenih pacijenata, ona može da izazove infekcije, pa čak i nekrozu, odnosno odumiranje, truljenje tkiva

Kada je hladno, a dom tek osrednje zagrejan, da li i vi često spavate u čarapama? Kada pročitate kakve sve komplikacije ova navika može da izazove, razmislićete još jednom pre nego što se uhvatite za tople vunene sokne pre odlaska u krevet.

Hirurg Armen Avakjan otkrio je za koga je ova navika pogubna. Kako je istakao u nekim slučajevima i kod određenih pacijenata, ona može da izazove infekcije. Čak može dovesti do nekroze, odnosno odumiranja, truljenja tkiva. Pa tako je izdvojio one koji ni u kom slučaju ne bi trebalo da idu u krevet u čarapama.

Loša cirkulacija

Prvenstveno to su osobe koje imaju poremećenu cirkulaciju u stopalima. Njima su često hladne noge, što je razlog zbog čega i nose sokne kad spavaju Ali, postoje i drugi načini da ih zagreju. Jedan od najlakših načina je tuširanje naizmenično toplom i hladnom vodom koja podstiče cirkulaciju.

Šta je mikroangiopatija?

To je bolest vaskularnog sistema koju odlikuje propadanje kapilara i razvoj patoloških promena u njihovoj strukturi. Javlja se usled bolesti unutrašnjih organa, što dovodi do nekroze tkiva, tromboza.

Opasna navika i za dijabetičare

Hirurg Avakjan je takođe upozorio i da je ova navika i te kako opasna za dijabetičare, jer postoji rizik od pojave mikroangiopatije.

„Sa takvom bolešću smanjuju se i zaštitna svojstva kože nogu, a cirkulacija krvi u donjim ekstremitetima je praktično nepostojeća u poređenju sa zdravom osobom. Nošenje čarapa noću za takve ljude opet može da dovede do infekcija koje se ne leče“.

U najgorem slučaju može doći do gnojno-nekrotičnih oboljenja i nekroze“, zaključio je stručnjak.

