Vantelesna oplodnja (VTO) – sve što treba da znate

Granice za prvu trudnoću drastično su se promenile, naročito u poslednjih 10-20 godina i veštačka oplodnja postala je sve popularnija, tako se sve više parova oslanja na tu mogućnost, ako prirodnim putem ne uspeju da dobiju dete.

Procenjuje se da u Srbiji ima više od 400.000 parova koji imaju problem sa sterilitetom. Koliko parova u Srbiji odustane od borbe sa sterilitetom?

Kada nijedan vid lečenja ne može da pomogne, primenjuje se metoda „in vitro fertilizacija“, odnosno vantelesna oplodnja (VTO).

Šta podrazumeva vantelesna oplodnja

Vantelesna oplodnja podrazumeva uzimanje jajne ćelije iz tela žene, njenu oplodnju u laboratorijskim uslovima i vraćanje oplođene jajne ćelije ili embriona u matericu, posle nekoliko dana od oplodnje.

Pri ovom postupku jajnici žene bivaju stimulisani hormonima kako bi se dobio veliki broj jajnih ćelija i povećala šansa da posle vraćanja embriona u materičnu duplju, dođe do razvoja normalne trudnoće.

Dobijene jajne ćelije iz jajnika žene se stavljaju u laboratorijsku posudu u kojoj se nalaze posebni mediji, bliski po sastavu tečnosti u jajovodu, gde se jajna ćelija oplodi spermatozoidima koji su prethodno obrađeni u laboratoriji.

Laboratorijska posuda koja sadrži jajnu ćeliju i spermatozoide stavlja se u inkubator koji obezbeđuje permanentnu temperaturu identičnu telesnoj, gde dolazi do njenog spajanja sa spermatozoidom i započinjanja ćelijske deobe.

Posle tri do pet dana embrion se uvodi u materičnu duplju posebnim kateterima. Ukoliko dođe do implantacije embriona u materičnu sluznicu dolazi do trudnoće, koja se nadalje ne razlikuje ni po čemu od one do koje je došlo prirodnim putem.

Vantelesna oplodnja nije samo za bogate ljude

Iako vantelesna oplodnja može izgledati skupo ljudima sa manjim primanjima, njena cena je često manja nego kod drugih hirurških zahvata. Ulaganje u vantelesnu oplodnju je ulaganje u budućnost i sreću, a to je nemerljivo materijalnim stvarima. Od 2006. godine država pomaže parovima koji se bore sa bračnim sterilitetom, te oni, ako ispunjavaju uslove, mogu da se podvrgnu vantelesnoj oplodnji o trošku budžeta Republike Srbije.

Vantelesna oplodnja nije uspešna u 100% slučajeva

Proces vantelesne oplodnje je uspešan u do 40 odsto slučajeva. Uspeh zavisi od niza drugih faktora, kao što su starost žene, uzroci neplodnosti, stručnost lekara, biološki i hormonski statusi muškarca i žene..

VTO ne vodi uvek ka višeplodnim trudnoćama

Iako postoje slučajevi višeplodnih trudnoća sa ovom procedurom, rizik može da se umanji smanjenjem broja embriona koji se ubacuju u telo žene, pretežno kod mlađih žena.

Vantelesna oplodnja nije samo za mlade parove

Iako je starost faktor koji ponekad određuje fertilitet, ova procedura može da bude jednako efektna kako kod mlađih, tako i kod starijih žena. Međutim treba imati u vidu da su stope trudnoće kod starijih žena nešto niže u odnosu na mlađe žene.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.