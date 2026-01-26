Voda iz kore ovog drveta je najmoćniji “prolećni eliksir” – infuzija koja će preporoditi i um i telo! (VIDEO)

Voda iz kore ovog drveta voda pomaže i u ublažavanju bilo kojih bolova i glavobolje. Može se piti direktno iz kore drveta

Voda iz kore ovog drveta je najmoćniji “prolećni eliksir” – infuzija koja će preporoditi i um i telo!

Brezina voda puna je elektrolita, kao što su magnezijum i kalijum koji pomažu održavanju tečnosti u organizmu, ali pored toga podstiču i izbacivanje viška tečnosti iz organizma, jača imunitet i smanjuje upale.

Brezina voda takođe pomaže i u ublažavanju bilo kojih bolova i glavobolje. Može se piti direktno iz kore drveta ili koristiti u pripremi vina i piva.

Najbolje vreme za skupljanje soka je krajem marta, ali možete i kasnije. Pronađite brezu koja je minimalnog prečnika 25 centimetara i probušite rupu minimum jedan metar od zemlje.

Ukoliko sok ne poteče iz kore, napravite rupu na drugom mestu, a zatim kroz slamčicu koju ćete prisloniti na izvor, pretočite sok u staklenu bocu. Ostavite u toku dana da kaplje dok se ne vratite da pokupite sok.

Kako da izvučete sok ili vodu iz breze pogledajte u sledećem prilogu:

