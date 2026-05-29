Pila je vodu sa jednim začinom mesec dana, evo šta se zaista desilo sa stomakom, kožom i apetitom

Voda sa cimetom je napitak kojije najbolji ujutru, za mesec dana ume da iznenadi: stomak je mirniji, a apetit pod kontrolom.

Voda sa cimetom je postala je novi mali rutinski ritual u mnogim kuhinjama, a žena o kojoj se priča nedeljama je svako jutro pila čašu tople vode u koju je dodala pola kašičice cejlonskog cimeta.

Posle trideset dana, promene su bile dovoljno konkretne da ih zapiše: manje nadutosti, mirniji apetit između obroka i koža koja je delovala manje umorno. Ali tu je i jedan detalj koji većina preskoči, a baš on odlučuje da li ovo ima smisla ili ne.

Šta je tačno voda sa cimetom

To je topla, ne vrela voda u kojoj se rastvori pola kašičice mlevenog cimeta, ili se potopi jedan štapić preko noći. Pije se ujutru natašte, pre kafe i doručka. Ništa egzotično, ništa skupo.

Stomak prvi reaguje, i to brzo

Prvih sedam dana najuočljivija je razlika u varenju. Nadutost posle večere se smanjuje, jutarnja težina u stomaku popušta. Cimet blago stimuliše lučenje želudačnih sokova i pomaže pražnjenju želuca, pa napitak od cimeta postaje neka vrsta nežnog signala digestivnom sistemu da krene sa radom.

Šećer u krvi, glad i ono famozno mršavljenje

Ovde se najviše preteruje na internetu. Cimet ne topi salo. Ono što zaista može da uradi: da uspori skok šećera posle ugljenih hidrata i tako smanji onu naglu glad dva sata posle doručka. U pregledu objavljenom u časopisu „Diabetes Care“, studija o efektima cimeta na glukozu i lipide kod osoba sa tipom 2 dijabetesa pokazala je umereno smanjenje nivoa glukoze natašte kod ispitanika. Umereno, ne čudotvorno.

Ako ste mesec dana pili cimetovu vodu i istovremeno manje grickali uveče, kilogram do dva manje je realno, a dolazi pre svega od manjeg apetita.

Koža posle tri nedelje

Cimet ima antioksidativna svojstva i blago antibakterijsko dejstvo. Kod osobe iz priče, posle dvadesetak dana pojavile su se manje sitne bubuljice na bradi, koža je delovala ujednačenije. Nije reč o transformaciji, već o tome da je creva mirnija, pa se to vidi na licu. Topla voda sa cimetom nije zamena za negu, ali doprinosi.

Koji cimet kupiti, jer ovo je greška broj jedan

U većini supermarketa prodaje se kasija cimet. On je jeftiniji, ali sadrži znatno više kumarina, jedinjenja koje u većim količinama opterećuje jetru. Za svakodnevni napitak birajte cejlonski cimet, koji ima svetliju boju, mekše štapiće koji se lome kao papir i blaži, sladunjav miris.

Kako napraviti šolju koja zaista ima efekta

Zagrejte 250 ml vode do oko 70 stepeni, ne ključalo

Dodajte pola kašičice mlevenog cejlonskog cimeta ili jedan štapić koji ste prethodne večeri potopili

Promešajte i ostavite tri do pet minuta da odstoji

Popijte 20 minuta pre doručka, bez šećera i bez meda dok je vrela

Kome cimetova voda ne odgovara

Trudnice, osobe sa oštećenjem jetre, oni koji uzimaju lekove za razređivanje krvi i ljudi sa refluksom treba da budu oprezni. Cimet nije bezopasan začin u količinama većim od kašičice dnevno. Ako pijete antikoagulanse, pitajte lekara pre nego što napravite mesečnu rutinu.

Šta se desilo posle 30 dana, ukratko

Mirniji stomak, slabija želja za slatkim oko 11 ujutru, koža bez prštanja pre menstruacije i sat vremena dužeg sna u proseku. Nije magija. Cimet je samo gurnuo telo u pravom smeru, a voda sa cimetom je kao tihi podsetnik da jutro počne sporije, sa toplim gutljajem umesto sa hladnim ekranom telefona.

Da li voda sa cimetom topi stomak

Ne direktno. Pomaže smanjenju nadutosti i kontroli apetita, što vremenom može da utiče na obim struka, ali nije zamena za hranu i kretanje.

Može li se cimet piti svaki dan

Da, ako koristite cejlonski cimet u količini do pola kašičice. Kasiju cimet ograničite na povremeno korišćenje zbog visokog sadržaja kumarina.

Kada je najbolje vreme za ovaj napitak

Voda sa cimetom je najbolja ujutru natašte, 15 do 20 minuta pre doručka. Tako najviše pomaže varenju i stabilizaciji šećera tokom dana.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

