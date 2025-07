Za 5 dana postaćete nepušač, samo isperite usta ovim rastvorom: Lekar tvrdi da uspeva svima

„Nema želje sa hranom, nema nervoze i za tri do pet dana postajete nepušač“

Osim što ugrožava vaše zdravlje i zdravlje članova vaše porodice, duvan je i opasnost po životnu sredinu. Kardiolog prof. dr Petar Borović otkriva tri najlakša načina da postanete nepušač.

„Najlakši način za prestanak pušenja je preparat na bazi citizina (biljne supstance), koji se može kupiti u apoteci. Nema želje sa hranom, nema nervoze i za tri do pet dana postajete nepušač“.

„Za to vreme citizin se vezuje za nikotinske receptore, a želja za duvanom nestaje, osoba zaboravlja da upali, a neki ljudi čak počnu da osećaju miris duvana. Kutija traje mesec dana, a pošto je u pitanju biljni preparat, nema neželjenih efekat“, objašnjava dr Borović.

Drugi najlakši način je da kupite žvaku sa nikotinom, takođe u apoteci.

„Ima onih od dva i četiri miligrama, a slabije su i delotvornije jer ove druge malo peckaju i neprijatne su. Čim ustane ujutru, žvaće žvaku dva do tri puta, nikotin ulazi u mozak i želja nestaje. Žvaka se ne baca, drži se između obraza i desni i žvaće 10 do 12 minuta dok se ne potroši njen ukus, što je oko dva do tri sata. Ova metoda je takođe dobra, ali lekovi su efikasniji“, naglašava kardiolog.

Ako vam ništa od ovoga ne odgovara, pokušajte sa 1% rastvorom srebrnog nitrata.

„Kada osetite želju da zapalite cigaretu, uzmite rastvor, gurnite ga u usta, ispljunite i cigareta će biti odvratnog ukusa. Neće vam pasti na pamet da zapalite vatru. Prema tome, rešenje pomaže, pokazalo se kao veoma delotvorno, samo ga treba imati sa sobom“, kaže dr Borović.

