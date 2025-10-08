Za sok ovog rajskog ploda tvrde da je najzdraviji na svetu: Jača organizam, popravlja vid i krvnu sliku!

Verovatno ste upoznati sa moći koju imaju prirodni lekovi.

Radi se o voću, povrću koje svojim sastojcima ubija ćelije raka. Aronija je u suštini vrsta borovnice, poseduje dosta vitamina A, C, E, B kompleksa. Deluje kao antioksidans.

Sadrži još mnogo minerala i ostalih sastojaka. Aronija ubija ćelije raka, jača organizam, popravlja krvnu sliku, čisti organizam, popravlja vid.

Sirup od aronije

Ukoliko želite da pripremite domaći sirup od aronije biće vam potrebno 4 kilograma aronije ( sveže ili zamrznute). Uz to, biće vam potrebno još : 2 kilograma šećera, 2 litra vode i sok od 2 limuna. Ovo je osnovna mera za domaći sirup od aronije, koju možete po potrebi povećavati.

Priprema je, u principu vrlo jednostavna : pomešate šećer i vodu i stavite na ringlu dok se šećer ne rastopi, odnosno dok ne počne da vri, što je otprilike 15 – ak minuta. Zatim dodate aroniju i ostavite da vri. Od trenutka kada provri, smesa treba da ključa 5 do 10 minuta. Ne zaboravite da neprekidno mešate smesu. Potom ostavite da se potpuno ohladi.

Kada se sirup od aronije potpuno ohladi procedite ga ili kroz gazu ili kroz cediljku, a bobice ostavite. Nakon toga, procedite i bobice, a najbolje kroz gazu. Potom sve zajedno još jednom procedite, pa tako dobijen sirup od aronije stavite opet da se kuva. Čim provri, sklonite sa ringle pa dodajte sok od limuna i izmešati.

Ovako pripremljen sirup od aronije odmah sipajte u sterilisane, zagrejane flaše, pa flaše odmah zatvorite i tek kada se potpuno ohlade odložite na hladno i tamno mesto.

Od ove mere se, u principu dobija oko 2 litra sirupa od aronije.

Kako se konzumira

Osobe koje piju preventivno mogu piti jednu čašu pre doručka. Obolele osobe treba da piju više puta dnevno. Dok se deci preporučuje samo pola čaše dnevno.

Sok možete pripremiti bez dodataka ostalih namirnica, pa čak i bez vode. Samo stavite u sokovnik. Čuvajte uvek na hladnom i tamnim mestu.

Plodove aronije možete da zamrznete, pa odmrznete pre upotrebe. Samo znate da kada jednom nešto odmrznete, ne smete ponovo zamrzavati.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com