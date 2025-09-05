Zaboravite na nesanicu: 1 navika pre spavanja oslobađa um od stresa i donosi dubok san

Svake noći se okrećete i ne možete da zaspite? Stres i brige zauzimaju vaš um, a jutra dolaze prebrzo. Jedna jednostavna navika pre spavanja može drastično promeniti kvalitet sna i osloboditi vas stresa.
Kako nesanica utiče na vaš život
Nesanica nije samo umor. Ona utiče na raspoloženje, koncentraciju i zdravlje srca. Kada telo ne dobija dubok san, mozak ostaje preopterećen, a stres se gomila.
Jedna navika koja menja sve
Pre spavanja, izdvojite 10 minuta za vođenu meditaciju ili pisanje dnevnika zahvalnosti. Fokusirajte se na pozitivne misli, otpustite brige i zapišite 3 stvari na kojima ste zahvalni tog dana.
Kako primeniti u praksi
- Ugasite sve ekrane 30 minuta pre spavanja.
- Popijte toplu čašu vode ili biljni čaj.
- Posvetite 10 minuta meditaciji ili pisanju dnevnika.
- Zamislite miran, spokojan trenutak i polako zatvorite oči.
Rezultati koje možete očekivati
Miran i dubok san, smanjen stres i povećana energija tokom dana. Nakon nekoliko dana, telo i um će se osloboditi napetosti i stresa, a noći će konačno biti spokojne.
Oslobodite um od briga i uđite u miran san – probajte ovu jednostavnu naviku već večeras.
