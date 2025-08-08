Zaspite za 15 minuta: Trikovi koje koriste ljudi koji nikad ne gledaju u plafon do 3 ujutru

Dosta ti je prevrtanja po krevetu? Otkrij trikove koji pomažu da zaspiš brzo, bez stresa i brojanja ovaca.
Ako ste ikad ležali budni do sitnih sati, znate koliko frustrirajuće može biti kad telo hoće da spava, a mozak ne sarađuje. I dok neki zaspu čim dodirnu jastuk, drugi se prevrću, broje ovce i razmišljaju o svemu – od računa do bivših.
Šta rade oni koji brzo zaspu
Ljudi koji nemaju problem sa snom obično imaju rutinu. Ne ležu direktno iz haosa dana, već pripreme telo i um za odmor. Evo šta im pomaže:
– Ugasite ekrane bar 30 minuta pre spavanja
– Napravite mali ritual – tuširanje, čaj od kamilice, tiha muzika
– Prostorija neka bude hladna, tiha i mračna
– Ugasite misli pomoću tehnike „mentalnog skeniranja tela“ ili lagane meditacije
Trik koji menja sve: dosadna misao
Jedan od najefikasnijih trikova je da se fokusirate na dosadnu, neutralnu misao. Na primer, zamišljajte kako slažete peškire u ormaru. Mozak se umiri jer nema šta da analizira – i san dođe sam.
Greške koje sabotiraju san
– Gledanje u telefon u krevetu
– Razmišljanje „moram da zaspim“ – što više forsirate, to teže ide
– Alkohol pred spavanje, može da uspava, ali remeti duboki san
– Nered u sobi, zvuči banalno, ali utiče na osećaj mira
Mnogi koji su se ranije borili sa nesanicom kažu da je ključ bio u malim promenama. Najčešće pominju izbacivanje telefona iz kreveta, uvođenje rutine pred spavanje i stvaranje mirnog ambijenta. Nije svako veče idealno, ali kad se telo navikne na red, san dolazi lakše i brže.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com