Zašto krvni pritisak pokazuje različite vrednosti na obe ruke – i koja je zapravo tačna?

Sledeći put kada uzmete aparat za pritisak, setite se da jedna ruka može otkriti ono što druga skriva.

Izmerili ste krvni pritisak na obe ruke i vrednosti koje ste očitali se razlikuju. Koja ruka je zapravo tačna i kako ćete to znati?

Razlika u krvnom pritisku između leve i desne ruke nije slučajnost. Ona može biti signal za Vaše srce i krvne sudove – i zato je važno znati koju vrednost treba uzeti kao merodavnu.

Zašto se vrednosti razlikuju?

Krvni pritisak se često meri na jednoj ruci, ali istraživanja pokazuju da razlika između leve i desne ruke može biti i do 10 mmHg. Razlog leži u strukturi i elastičnosti krvnih sudova – ponekad jedna arterija ima blago suženje ili drugačiji protok, što menja rezultat.

Koja ruka je tačna?

Medicinski savet je jasan: uvek merite krvni pritisak na obe ruke. Ako je razlika manja od 10 mmHg – možete koristiti bilo koju vrednost. Ako je razlika veća od 10 mmHg – uvek se uzima viša vrednost kao relevantna, jer ona bolje odražava opterećenje srca.

Kada treba da se zabrinete?

Stalna razlika preko 15 mmHg može ukazivati na suženje arterija, rizik od srčanih bolesti ili problema sa cirkulacijom. U tom slučaju, najbolje je da se obratite lekaru i uradite dodatne analize.

Kako da merite pravilno?

Sedite mirno, naslonjeni, sa stopalima na podu.

Obe ruke treba da budu opuštene i u visini srca.

Izmerite na obe ruke, zatim nastavite da pratite vrednosti na ruci koja pokazuje viši pritisak.

Zamislite da na levoj ruci imate 120/80, a na desnoj 135/85. Ako nastavite da pratite samo nižu vrednost, možete steći lažnu sliku da je sve u redu. Ali ako pratite višu vrednost – dobijate realnu sliku o opterećenju srca i možete reagovati na vreme.

Zaključak

Razlika u krvnom pritisku između leve i desne ruke nije samo tehnička sitnica – ona može biti rani znak problema sa krvnim sudovima. Zato merite na obe ruke, pratite višu vrednost i ne ignorišite razlike koje se ponavljaju.

