Zašto se osećaš kao da te pregazio voz kad pada kiša? 5 trikova koje lekari kriju od meteoropata

Meteoropate, ne trpite bolove – evo 5 trikova koje lekari ne dele lako.

Ako vas vreme „udari“ kao maljem, postoji 5 trikova koje lekari retko pominju, a mogu vam olakšati dan – bez lekova i bez filozofije.

Kad se vreme promeni, telo nekih ljudi reaguje kao da je prošlo kroz centrifugu. Glavobolja, bolovi u kostima, umor, nervoza – sve to može biti znak da ste meteoropata. I dok većina lekara nudi tabletu i savet da „odmorite“, postoje trikovi koje koriste sami, ali ih retko dele. Evo šta možete da probate već danas.

Kako da ublažite bolove kad se vreme promeni?

Možete ublažiti simptome meteoropatije pomoću jednostavnih trikova koje nećete čuti u ordinaciji.

Meteoropatija nije izmišljotina – to je stvarna reakcija tela na promene pritiska, vlage i temperature. Ali umesto da čekate da prođe, možete preduhitriti simptome.

1. Trik sa lavandom i kafom

Ujutru, dok osećate težinu u glavi, stavite par kapi lavande na dlanove i udahnite duboko. Zatim popijte jaku crnu kafu bez mleka – kombinacija smiruje nervni sistem i podiže krvni pritisak.

2. Tuširanje kontrastom

Naizmenično tuširanje toplom i hladnom vodom stimuliše cirkulaciju i „resetuje“ telo. Počnite toplom, završite hladnom – telo se lakše prilagodi spoljašnjim promenama.

3. Magnezijum pre spavanja

Umesto tablete za spavanje, uzmite magnezijum u prahu sa vodom. Ublažava grčeve, nervozu i pomaže telu da se opusti pred promenu vremena.

4. Hodanje po neravnom terenu

Ako možete, izađite u prirodu i hodajte po zemlji, travi, pesku. Telo se stabilizuje kroz kontakt sa prirodom, a mišići se aktiviraju na drugačiji način nego na betonu.

5. Zatamnite sobu i izbegavajte ekrane

Kad osećate pritisak u glavi, svetlo i ekran dodatno iritiraju mozak. Zatamnite prostoriju, stavite hladnu oblogu na čelo i odmorite oči barem 20 minuta.

Da li meteoropatija može da se spreči?

Ne može se potpuno sprečiti, ali se može ublažiti ako telo pripremite unapred.

Ako znate da dolazi promena vremena (pad pritiska, kiša, vetar), počnite sa trikovima dan ranije. Telo se lakše adaptira kad nije iznenađeno. Pratite prognozu, ali slušajte i svoje telo – ono često zna pre meteorologa.

Koji su najčešći simptomi meteoropatije?

Najčešći simptomi su glavobolja, bolovi u zglobovima, umor, nervoza i nesanica.

Kod nekih ljudi se javljaju i vrtoglavica, osećaj težine u telu, pa čak i depresivno raspoloženje. Ako se simptomi ponavljaju kad se vreme menja, velika je verovatnoća da ste meteoropata.

Ovi trikovi ne koštaju ništa, ne traže recept, a mogu vam promeniti dan. Probajte ih sledeći put kad se oblaci nadviju – možda se iznenadite koliko pomažu.

