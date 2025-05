Želite da prepolovite tabletu? Ni slučajno ne koristite nož, a 1 greška može biti opasna

Da li ste se ikada zapitali da li je bezbedno preseći tabletu na pola?

Pa, iako to može da izgleda kao uobičajena i bezopasna praksa, postoje značajni rizici uključeni u to. Iako neke tablete mogu da se podele na pola, to nije uvek najbolja opcija i važno je razumeti kada je bezbedno, a kada nije.

Ako tableta ima liniju razdvajanja, to obično ukazuje da može da se podeli. Ta linija pomaže da se napravi precizniji rez, čineći dve jednake polovine. Ipak, ne oslanjajte se samo na ovu liniju, važno je da proverite uputstvo leka ili da se konsultujete sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Nisu sve tablete sa podeljenom linijom bezbedne za podelu i uvek se preporučuje konsultacija sa stručnjakom.

Pilule koje nikada ne bi trebalo da delite

Postoje određene vrste tableta koje ne treba deliti, bez obzira da li imaju liniju razdvajanja ili ne. To uključuje:

Tablete sa produženim oslobađanjem – ove tablete su napravljene da postepeno oslobađaju aktivne supstance u vašem telu. Ako ih isečete, doza može brzo da se oslobodi, što može da bude opasno.

Kapsule sa tečnošću – njihovo razdvajanje nije samo teško, već onemogućava dobijanje tačne doze.

Asimetrične ili veoma male tablete – teško je napraviti tačan rez na njoj jer su nepravilne ili male veličine, što može da dovede do netačne doze.

Kako pravilno podeliti tabletu

Ako ste od svog lekara ili farmaceuta dobili zeleno svetlo da podelite tabletu, važno je da to uradite kako treba. Ne koristite običan nož ili, još gore, zube. Specijalizovani sekač tableta, koji možete da kupiti u apoteci, najbezbednija je opcija. Ovaj uređaj vam omogućava da napravite brz i precizan rez bez rizika od zgnječenja leka, prenosi mondo.rs.

Dodatni saveti

Isecite jednu tabletu. Ako prepolovite nekoliko tableta odjednom, možda ćete zaboraviti od kog leka je svaka polovina. Takođe, na isečene tablete mogu da utiču toplota i vlaga, a na taj način gube svoju efikasnost.

Neka podloga bude čista. Operite ruke pre i posle sečenja tablete i očistite sekač za tabčete da biste sprečili bilo kakvu kontaminaciju.

Podeliti tabletu podjednako je mnogo teže nego što se čini. Jedna studija je otkrila da je skoro jedna od osam isečenih tableta imala grešku u doziranju veću od 20 procenata. Ovo može da bude opasno. Ako uzmete previše leka, možete da se predozirate, a ako uzmete premalo, lek neće biti tako efikasan.

