Želudac se steže od stresa? Probajte trik koji mnogi hvale – olakšava u trenu

Osećate onaj neprijatan grč i želudac se steže čim nastupi stres? Otkrijte tehniku disanja koja u trenutku opušta vaš nervni sistem.

Koliko puta vam se desilo da pred važan sastanak, neprijatan telefonski poziv ili usled prevelikih obaveza osetite kako vam se želudac se steže u bolan čvor? Niste jedini. Taj neprijatan osećaj „kamena u stomaku“ nije samo plod vaše mašte, već stvarna fiziološka reakcija tela na pretnju. Dobra vest je da postoji jednostavan način da prekinete taj krug panike, a rešenje vam je bukvalno „pred nosom“.

Kada nas preplavi anksioznost, naše telo automatski ulazi u režim „bori se ili beži“, šaljući krv u mišiće i zaustavljajući varenje, zbog čega nastaje taj dobro poznati grč. Trik koji mnogi psiholozi i stručnjaci preporučuju, a koji donosi olakšanje gotovo momentalno, zasniva se na svesnom usporavanju daha kako bi se „prevario“ mozak i telo vratilo u stanje mira.

Zašto stomak prvi reaguje na stres?

Vaš stomak se često naziva „drugim mozgom“ zbog miliona neurona koji se nalaze u sistemu za varenje. Kada ste pod stresom, veza između mozga i creva munjevito reaguje. Ako primetite da vam se često želudac se steže, to je znak da je vaš vagus nerv – glavni komandant za opuštanje – blokiran hormonima stresa poput kortizola.

Umesto da posežete za lekovima ili ignorišete problem, ovaj jednostavan ritual može promeniti hemiju vašeg tela za manje od dva minuta. Cilj je da fizički pošaljete signal sigurnosti svom nervnom sistemu.

Trik od 60 sekundi: Tehnika „4-7-8″

Ova metoda deluje kao prirodni sedativ za nervni sistem. Kada osetite da anksioznost raste i želudac se steže, pronađite mirno mesto (ili to uradite čak i za radnim stolom) i pratite ove korake:

Namestite se: Sedite uspravno i položite jednu ruku na stomak, a drugu na grudi.

Udah (4 sekunde): Tiho udahnite kroz nos brojeći do četiri. Osetite kako se stomak širi pod vašom rukom.

Zadržavanje (7 sekundi): Zadržite dah. Ovo je ključni trenutak kada se kiseonik apsorbuje, a misli usporavaju.

Izdah (8 sekundi): Polako izdišite kroz usta, praveći tihi zvuk šuštanja, dok brojite do osam. Zamislite kako sa tim vazduhom izbacujete svu napetost.

Ponovite ovaj ciklus četiri puta. Primetićete da se grč u stomaku popušta, a misli postaju bistrije.

Šta se zapravo dešava u telu?

Dugim izdahom direktno stimulišete vagus nerv, koji šalje poruku srcu da uspori i mišićima da se opuste. To je fiziološki prekidač koji gasi alarm u vašem telu. Mnogi koji su probali ovu tehniku tvrde da je efekat brži i prirodniji od bilo koje druge metode opuštanja.

Kada sledeći put osetite da vam se želudac se steže i da gubite tlo pod nogama, setite se da imate moćnu alatku u svojim plućima. Ovaj jednostavan trik ne samo da smiruje trenutnu nelagodu, već vas dugoročno uči kako da gospodarite svojim reakcijama na stres. Isprobajte tehniku 4-7-8 već danas i uverite se sami – osećaj mira koji nastupa nakon samo nekoliko udaha zaista je neprocenjiv.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com