Saznajte kako recept sa medom i renom pomaže da zglobovi više ne bole na promenu vremena. Tradicionalni način za regeneraciju hrskavice.

Zglobovi više ne bole na promenu vremena. Stari recept sa medom i renom koji obnavlja hrskavicu

Svi koji osete „žiganje“ u kolenima ili laktovima čim se oblaci nakupe iznad planina, znaju da telo ponekad bolje prognozira kišu od bilo kog meteorologa. Promene atmosferskog pritiska često donose neprijatnost koja nas usporava, ali uz prave prirodne saveznike, moguće je postići da zglobovi više ne bole na promenu vremena kao nekada. Tradicionalna medicina često krije rešenja koja su nam nadohvat ruke, u špajzu ili na pijaci, a koja smo u brzini modernog života nepravedno zaboravili.

Tradicija koja uliva poverenje

Stari narodni zapisi i iskustva naših baka govore o neverovatnoj moći kombinacije korena rena i domaćeg meda. Nutricionisti danas potvrđuju da ren sadrži specifične glikozide i vitamin C koji podstiču cirkulaciju, dok med služi kao idealan transporter lekovitih materija direktno do upaljenog mesta.

Tajna je u pravilnoj pripremi

Mnogi pokušavaju sa raznim oblogama, ali prava istina leži u unutrašnjoj regeneraciji. Nije dovoljno samo namazati bolno mesto; potrebno je nahraniti hrskavicu sastojcima koji podstiču njenu elastičnost. Mnogi ne primećuju da upala često dolazi iznutra, kao odgovor na nakupljene toksine i slabu prokrvljenost zglobnih kapsula.

Ovaj stari recept se generacijama prenosi „ispod žita“, a domaćice koje drže do zdravlja svoje porodice tvrde da je ključ u srazmeri i strpljenju.

Potrebni sastojci:

200g svežeg korena rena (po mogućstvu domaći, ljut)

500g kvalitetnog livadskog meda

Sok od 2 limuna (kao prirodni konzervans i izvor kolagena)

Koraci za pripremu:

Ren detaljno operite, ogulite i sitno narendajte. U staklenoj tegli pomešajte rendani ren sa medom. Dodajte sok od limuna i sve dobro izmešajte drvenom ili plastičnom kašikom. Ostavite smesu da odstoji 7 dana na tamnom i hladnom mestu kako bi se sastojci proželi.

Kako se koristi?

Preporučuje se uzimanje po jedne kafene kašičice ujutru na prazan stomak i uveče pre spavanja. Važno je biti uporan, jer prirodni lekovi ne deluju „preko noći“, ali njihovi rezultati su dugoročniji i temeljniji.

Šta vi mislite?

Iako medicina napreduje svakog dana, povratak prirodi je trend koji ne jenjava s razlogom. Da li ste primetili da vaši zglobovi više ne bole na promenu vremena nakon što ste uveli neke navike u ishranu? Pišite nam u komentarima svoje iskustvo ili podelite recept sa nekim kome je danas baš „teško u kolenima“.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com