Jedan znak na licu otkriva da vam je jetra puna toksina: Evo kako da je očistite za samo 7 dana!

Znak na licu jetra otkriva pre svake analize krvi. Pogledajte se u ogledalo ujutru i krenite sa rasterećenjem odmah.

Žućkasta nijansa beonjača, ona koja se vidi tek na dnevnoj svetlosti pored prozora, najpouzdaniji je znak na licu jetra šalje kada počne da gubi korak sa svojim poslom. Nije to klasična žutica iz udžbenika, već blagi zemljani ton koji većina nas pripiše neispavanosti i ide dalje.

Beonjače reaguju na povišen bilirubin pre nego što se to vidi na koži ruku ili stomaka. Zato je ogledalo u kupatilu ujutru, pre kafe i šminke, najbrži test koji imate kod kuće.

Šta tačno traži pogled u ogledalo

Pored beonjača, obratite pažnju na kožu oko nosa i između obrva. Ako taj deo lica deluje masno i pomalo sivkasto – čak i odmah posle umivanja – to je jasan znak da se jetra muči sa preradom masti. Kada tome dodate trajne podočnjake koji ne nestaju ni posle osam sati dubokog sna, slika postaje prilično jasna.

Najveća greška koju možete da napravite jeste da čekate bol ispod desnog rebra. Jetra nema receptore za bol u svom tkivu, pa kada počne da boli, to znači da je problem već uveliko odmakao i da je organ uvećan. Lice uvek progovori mnogo ranije – samo treba znati šta gledate.

Da li je jetra zaista puna toksina ili je to marketing?

Jetra se ne „puni“ toksinima kao kanta za smeće, suprotno onome što tvrde reklame za skupe preparate. Ona je laboratorija koja radi 24 sata dnevno i prerađuje baš sve što pojedete, popijete ili udahnete.

Kada je konstantno bombardujete alkoholom, lekovima, viškom belog šećera i prerađenim mesom, ona jednostavno počinje da usporava. Ono što tada vidite na koži i osećate kao hronični umor jesu jasni simptomi preopterećene jetre koja usporava rad, a ne nikakve mistične „naslage“ koje se čiste čarobnim napicima. Jedino pravo rešenje je promena onoga što unosite u organizam.

Sedam dana koji stvarno rasterećuju jetru

Nedelja dana neće „očistiti“ ništa magično, ali može da skine pritisak i da vam vrati boju lica. Tri konkretna poteza nose 80 odsto efekta:

Nula alkohola i nula slatkih sokova svih sedam dana, uključujući vikend

Dve šolje crne kafe dnevno, bez šećera i bez šlaga, idealno do 14 časova

Jedna velika porcija krstašica dnevno: brokoli, karfiol, kupus ili rukola

Kafa nije greška. Prema podacima objavljenim u časopisu „Journal of Hepatology“, istraživanje o uticaju kafe na masnu jetru ukazuje da redovna konzumacija može smanjiti rizik od fibroze. To je jedna od retkih navika koja u meri dokazano pomaže.

Čime zameniti večernju užinu

Sarma, pljeskavica posle deset uveče i krofna uz seriju, to je trio koji jetra najteže prerađuje noću. Zamenite ih jabukom sa kašikom susama ili šoljom kefira sa cimetom. Zvuči dosadno, ali za sedam dana koža oko očiju se primetno smiri.

Suplementi tu ne pomažu mnogo. Sileymarin iz čička ima nešto naučne podloge, ali ne kompenzuje čašu rakije i parče torte istog dana. Detoks jetre nije pilula, nego ono što ne stavite u usta.

Kada lice šalje alarm: Znakovi da je vreme za lekara

Ako žućkasta nijansa beonjača traje duže od dve nedelje, ili ako se jave bol u gornjem desnom delu stomaka i tamna mokraća boje piva ili čaja – vreme je da prestanete sa kućnim eksperimentima.

To je jasan znak na licu koji zahtevaju pregled i laboratorijske analize, a ne obloge od kupusa i ispijanje kafe. Prirodno rasterećenje organizma pomaže kod hroničnog umora i posledica loše ishrane, ali ne može da izleči bolest.

Izazov od 7 dana: Pogledajte se u ogledalo

Probajte da izdržite samo sedam dana bez izgovora i pogledajte se u ogledalo prvog jutra naredne nedelje. Razlika će vas iznenaditi.

Koja hrana najbrže rasterećuje jetru

Krstašice, masna riba, maslinovo ulje i crna kafa bez šećera. Smanjite alkohol, beli šećer i pržena jela tokom cele nedelje

Da li limunova voda ujutru čisti jetru

Ne čisti je, ali ne škodi. Hidratacija ujutru pomaže varenje, dok pravo rasterećenje donose izbor namirnica tokom dana

Koliko dugo treba da se vide rezultati na licu

Kod blagog opterećenja promene na koži i beonjačama vidljive su za pet do sedam dana doslednog režima i dovoljno sna

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com