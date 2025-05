Znate li šta se dešava u telu ako svaki dan jedete crni luk?

Pored toga što ume da bude nezgodan jer stvara neprijatan zadah, crni luk izaziva i druge probleme kada se konzumira

Luk je jedna od najzdravijih namirnica koja postoji više od 7.000 godina. U sebi sadrži visoke vrednosti vitamina C i B, folnu kiselinu, gvožđe i vlakna, što znači da zadovoljava potrebe za ovim vitaminima i mineralima.

Međutim, iako je dobar za zdravlje i često ga neki gotovo svakodnevno imaju na trpezi kao dodatak jelu, mnogi ga baš i ne vole. Naime, pored toga što ume da bude nezgodan jer stvara neprijatan zadah, crni luk izaziva i druge manje probleme kada se konzumira, pa evo svih prednosti i nedostataka te vrste povrća.

Izaziva gasove

Luk sadrži fruktozu, takoreći prosti šećer, kog ima u voću i povrću. Kada bakterije razrađuju fruktozu u našem probavnom traktu to izaziva gasove. Fruktoza dospeva u creva sporije od glukoze, pa tako ulazi u krvotok i njena apsorbcija je ograničena. S’ obzirom na to da dolazi do jetre, pretvara se ili u glukozu ili u masno tkivo, koje se zatim skladišti oko vitalnih organa.

Može izazvati gorušicu

Gorušica ili refluks želudačne kiseline može nastati zbog konzumiranja luka. Ako se opusti donji deo jednjaka, tzv. sfinkter, koji ga odvaja od želuca, taj organ neće odraditi svoju pravu ulogu. Kao posledica toga dolazi do uvlačenja želudačne kiseline i pojave osećaja peckanja. Pored toga, može doći do neugodnog podrigivanja izazvanog fermentisanim vlaknima koji se nalaze u luku.

Zdravije srce

Luk je bogat antioksidansima od kojih treba posebno istaći crveni luk, koji sadrži i antisocijanine. Oni su odlični prebiotici i sprečavaju, prema istraživanjima, gojaznost, visok holesterol i preddijabetičko stanje. Domaćicama je zato omiljeni začinski dodatak i svi ističu njegov drugačiji i poseban ukus.

Mnogi se u poslednje vreme odlučuju baš za crveni luk u odnosu na klasičan. Jedna studija koja je rađena 2013. godine na 93.600 žena, pokazala je da su one koje su jele crveni luk imale 32 odsto manje šanse da će dobiti srčani udar od onih koje su ga jele malo ili nisu skoro uopšte.

Bolji rad creva

Probiotici čine čuda za probavni trakt, ali treba znati da efekat nije isti bez probiotika. Probiotici sadrže dijetalna vlakna i ima ih u voću i povrću, pa samim tim i u luku. Oni svojim kretanjem u donjem probavnom sistemu omogućavaju rast zdravih crevnih bakterija, pa tako i bolje i brže varenje.

