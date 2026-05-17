Simptom koji se javlja dok spavate: Ako se budite mokri oko vrata, hitno proverite ovaj organ

Budite se usred noći, a jastuk i pidžama su potpuno natopljeni. Znojenje dok spavate nije samo obična neprijatnost zbog koje morate da menjate posteljinu, već vrlo jasan signal koji vam telo šalje.

Možda ćete prvo okriviti debeli jorgan ili pretoplu sobu, ali ako ste često mokri oko vrata, istina se obično krije unutar vašeg organizma.

Rešenje ovog problema zahteva da hitno obratite pažnju na jedan specifičan organ čiju funkciju vam otkrivamo u nastavku.

Zašto se javlja noćno znojenje?

Ovaj simptom najčešće nastaje kada organizam pokušava da spusti unutrašnju temperaturu usled poremećaja unutrašnjeg termostata. Uzroci mogu biti banalni poput pretoplog jorgana, ali često ukazuju na hormonski disbalans, hronične upale ili ubrzan rad štitaste žlezde koji zahtevaju lekarsku proveru.

Telo tada koristi znojne žlezde kao brzi mehanizam za prirodno hlađenje.

Problem nastaje kada taj mehanizam počne da radi bez očiglednog spoljnog razloga, aktivirajući se usred noći i potpuno remeteći vaš odmor.

Štitna žlezda kao okidač za prekomerno znojenje noću

Kada termoregulacija otkaže, lekari prvo sumnjaju na štitastu žlezdu, jer ovaj organ direktno diktira tempo metabolizma. Ako žlezda proizvodi previše hormona, stanje poznato kao hipertireoza ubacuje čitav sistem u petu brzinu.

Puls naglo raste, kalorije se brže sagorevaju, a unutrašnja telesna temperatura se lagano penje.

Tada nastupa noćno znojenje – dok vi pokušavate da zaspite, vaš metabolizam zapravo radi pod punim opterećenjem.

Kako navodi klinički pregled objavljen u časopisu „American Family Physician“, istraživanje o uzrocima upornog noćnog znojenja sugeriše da hipertireoza predstavlja jedan od najčešćih endokrinih faktora za ovaj problem.

Stručnjaci strogo savetuju da se rani simptomi hipertireoze ne ignorišu, jer pravovremena medicinska reakcija sprečava veće zdravstvene komplikacije.

Kako da prepoznate da je problem u ovom organu

Nije svaki izlučeni znoj razlog za paniku, ali postoje jasni pratioci koji ukazuju na ozbiljan hormonski disbalans. Ljudi često misle da su samo pod hroničnim stresom, svesno previđajući očigledne fizičke manifestacije.

Telo uvek komunicira i šalje kompleksnu poruku koju ne smete ignorisati.

Ako pažljivije posmatrate svoje svakodnevne navike i opšti osećaj u organizmu, sigurno ćete primetiti još neke skrivene nepravilnosti.

Znakovi upozorenja pored buđenja u znoju

Ako osnovano sumnjate na ubrzan rad štitne žlezde, obavezno proverite da li imate sledeće simptome:

Ubrzan ili nepravilan rad srca, čak i kada potpuno mirno sedite.

Nagli gubitak kilograma, iako jedete normalno ili čak više nego obično.

Iznenadne napade nervoze, snažne anksioznosti i primetni tremor u rukama.

Promene u kvalitetu kose, koja naglo postaje tanka i opada više nego pre.

Otežan san koji ozbiljno iscrpljuje organizam iz nedelje u nedelju.

Kada je vreme za posetu lekaru?

Nemojte sami postavljati dijagnozu. Ako se noćno znojenje ponavlja više puta nedeljno, odmah zakažite pregled kod endokrinologa. Laboratorijske analize krvi za hormone T3, T4 i TSH daće jasnu sliku o radu štitaste žlezde.

U međuvremenu, spustite temperaturu u sobi na 18°C i zamenite sintetičku posteljinu pamučnom.

Izbegavajte tešku hranu i alkohol pre spavanja, jer oni direktno podižu unutrašnju temperaturu i aktiviraju znojne žlezde. Znojenje dok spavate je jasan alarm organizma koji ne treba ignorisati.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

