Zovu je „zelenim zlatom“: Biljka uz koju je Fidel Kastro živeo godinama uprkos teškoj bolesti

Dok se širom sveta sve više govori o prirodnim preparatima i biljkama koje mogu da pomognu organizmu, jedna biljka već decenijama privlači posebnu pažnju – moringa, poznata i kao „drvo života“.

Upravo uz nju je, prema svedočenjima stručnjaka, kubanski lider Fidel Kastro proveo poslednje godine života boreći se sa teškom bolešću.

Svoje iskustvo sa Kube i znanja o moringi svojevremeno je podelio Zoran Vujović, zastupnik kubanske medicine, gostujući u emisiji „Ni 5 ni 6“, gde se govorilo o uticaju visokih temperatura, vlažnosti vazduha i tradicionalne medicine na zdravlje, preneo je Kurir.

Kako vrućina utiče na organizam

Profesor dr Momčilo Matić upozorio je da kombinacija visokih temperatura i vlažnosti može ozbiljno da ugrozi zdravlje.

„Ako imamo povišenu temperaturu, recimo 40 stepeni, a vlažnost u tom trenutku nije previše visoka, posle nekog vremena poveća se vlažnost i dolazi do udara na organizam. Naš hipotalamus, koji je glavni zadužen za regulisanje temperature u telu, ne može to da savlada… Spas je da se rashlađujemo i da vodimo računa da ne dobijemo toplotni udar“, rekao je Matić.

Biljke koje pomažu tokom velikih vrućina

Travar Marko Stevanović istakao je da ne postoji univerzalni recept za letnje tegobe, ali da neke biljke mogu da pomognu organizmu

„Postoje neke biljke protiv glavobolje, recimo kamilica ili nana. One smiruju organizam… Sa naučne strane je dobro da koristimo tople napitke, onda se manje znojimo nego kada bismo popili litar hladne vode“, objasnio je Stevanović.

Moringa – „drvo života“ iz kubanske medicine

Posebnu pažnju izazvalo je izlaganje Zorana Vujovića, koji je govorio o iskustvima iz različitih delova sveta, ali i o ulozi moringe u kubanskoj medicini.

„Živeo sam u Iraku gde su temperature preko 40 stepeni, ali nema vlage… U Indiji piju čajeve skoro ceo dan“, rekao je Vujović, a zatim se osvrnuo na Kubu i moringu.

„Kubanci su napravili institute gde rade kliničke studije za suplemente. Ne može narod nešto da pije ako to nisu instituti ispitali klinički. Oni tačno znaju dozu koja se preporučuje u tableti i kapsuli“, naglasio je.

Govoreći o moringi, Vujović je istakao njen poseban značaj:

„Nisam znao šta je moringa. U Bibliji sam našao, na četiri mesta se spominje drvo života. Ta biljka liči na naš bagrem, čak je i plod takav. U listu moringe su sve esencijalne kiseline. Fidel Kastro je pored svega ostalog što je dobijao kada je bolovao od tumora pankreasa, dobijao i moringu. Zahvaljujući njoj smatra se da je živeo sa njom još dosta godina“, rekao je Vujović.

Dodao je da se moringa koristi širom sveta – u Kini, Indiji i Africi – ali da kod nas ne uspeva zbog klimatskih uslova.

Iskustva ruske medicine

Dr Vadim Karpanin, specijalista urologije, govorio je o ruskom pristupu tradicionalnoj medicini.

„Rusi više koriste medikamente nego čajeve, ali u njihovim apotekama ipak se može naći nešto što spada u tradicionalnu medicinu… Ekstrakt brusnice i ulje semena bundeve koristimo i mi i vi“, rekao je Karpanin.

Naglasio je da u Sibiru, zbog drugačijih klimatskih uslova, tradicionalna biljna medicina ima mnogo značajniju ulogu.

Biljka koja i danas izaziva interesovanje

Priča o moringi, „drvetu života“, ponovo otvara pitanje koliko prirodni preparati, kada su klinički ispitani i pravilno dozirani, mogu da budu dragocena podrška savremenoj medicini. Iako nije lek, moringa je za mnoge simbol otpornosti organizma – baš kao što je, prema tvrdnjama stručnjaka, bila i za Fidela Kastra u njegovim poslednjim godinama života.



Napomena: Ovaj tekst ima informativni karakter. Biljni preparati i suplementi ne mogu zameniti medicinsku terapiju i njihova upotreba treba da bude usklađena sa savetima lekara.

