Žuti nokti na nogama? Ne ignorišite ovu promenu jer posledice mogu biti šokantne

Zašto nokti na nogama mogu postati žuti i kako to rešiti kod kuće?

Žuti nokti na nogama mogu biti neugledni i ponekad zabrinjavajući, ali uz pravilnu negu i razumevanje uzroka, mogu se dovesti u normalnu boju. Takva promena se ne dešava samo slučajno — često je rezultat stanja kože, gljivičnih infekcija ili stilskih navika koje utiču na nokte.

Najčešći uzroci žutih noktiju

Gljivične infekcije su najčešći razlog zbog kojeg nokti poprimaju žutu nijansu. One mogu izazvati zadebljanje nokta, lomljivost i neprijatan miris. Ako se gljivice ne tretiraju na vreme, boja nokta može postati tamnija, a nokat se može i odvojiti od kože.

Pored toga, dugotrajno nošenje tamnih lakova bez adekvatne pauze može ostaviti žute mrlje jer pigment ostaje „zarobljen“ u noktu. Isto važi ako se lak nanosi bez zaštitnog sloja (baze) ispod.

Drugi mogući uzroci uključuju dugotrajnu vlaga u obući ili znojenje stopala, koje stvaraju idealnu sredinu za gljivične infekcije, ali i loša cirkulacija, hronične bolesti ili starenje nokta s vremenom.

Simptomi koje treba pratiti

Osim promene boje, nokti mogu postati:

zadebljani

lomljivi

suvi i krti

sa promenjenom teksturom ili nepravilnim ivicama

Ako primetiš da nokat više ne raste normalno, ili se boja širi, važno je reagovati na vreme.

Kako tretirati žute nokte kod kuće

Postoje različiti načini da poboljšaš izgled noktiju i sprečiš dalje oštećenje:

Održavaj stopala suvim i čistim — gljivice vole vlagu, pa je suvo okruženje nepovoljno za njihov rast.

Redovno skraćuj nokte i oblikuj ih kako bi sprečio skupljanje prljavštine ili vlage ispod ivica.

Povremeno pravi pauzu od laka za nokte kako bi nokat „disao“.

Koristi antibakterijske i antifungalne losione ili kreme — dostupne su i u domaćim apotekama, pomažu kod lakših infekcija.

Prirodne metode kao što su potapanje stopala u rastvor sirćeta i vode mogu pomoći jer sirće ima blaga antibakterijska svojstva.

Kada potražiti pomoć lekara

Ako simptomi traju duže, pogoršavaju se ili se pojavi bol, crvenilo oko nokta ili neugodan miris, najbolje je obratiti se dermatologu. Stručnjak može utvrditi da li je reč o gljivičnoj infekciji, alergijskoj reakciji ili nekoj drugoj promeni koja zahteva odgovarajući tretman.

Žutilo noktiju na nogama može biti estetski ili zdravstveni problem, ali većina uzroka se može prepoznati i tretirati na vreme. Redovna higijena, pravilna nega i odgovarajuće navike mogu znatno poboljšati stanje noktiju. Ako promena ne prolazi ili se pogoršava, savet stručnjaka je najbolji put da se problem trajno reši.

