Automehaničar otkriva: Ovo je najbolji polovni automobil koji danas možete kupiti

Ako ste u potrazi za pouzdanim i ekonomičnim polovnim automobilom, stručnjaci preporučuju Toyota Corollu kao najbolji izbor. Skoti Kilmer, jedan od najpoznatijih mehaničara na YouTubeu, ističe ovaj model zbog njegove dugovečnosti, niske potrošnje goriva i visokih sigurnosnih standarda.

Najprodavaniji auto na svetu je i kao polovnjak najbolji izbor

Pohvalio je Korolu zbog njenih izuzetnih karakteristika, uključujući pogon na prednje točkove, kvalitetan enterijer i snažan bezbednosni rekord. Kilmer je rekao da Korola takođe ima dobru potrošnju goriva i da bi mogla biti idealan prvi automobil za one koji tek počinju da voze. Kilmer je veliki obožavalac Tojote i redovno hvali japanskog proizvođača kao jednog od svojih omiljenih na putu, izveštava Dejli Ekspres.

„Prvo, prodali su ih milione, tako da ima dosta dobrih polovnih, ne morate da kupujete nove. Pogon na prednje točkove je odličan i po kiši i po snegu. Imaju dosta prostora, a kvalitet enterijera je značajno poboljšan, tako da izgledaju veoma atraktivno i moderno. Dovoljno su brzi, ali nisu baš efikasni u potrošnji goriva. Ako vam je bezbednost prioritet, ovaj automobil ima vazdušne jastuke svuda i veoma je bezbedan. Pored toga, manji automobil sa četvoro vrata je mnogo jeftiniji za osiguranje. Dakle, ako tražite prvi automobil za tinejdžera, Tojotu Korolu je teško pobediti“, objasnio je Kilmer.

Inače, Tojota Korola, je najprodavaniji automobil na svetu sa prodatih preko 50 miliona prodatih vozila od svog lansiranja 1966. godine.

Zašto je Toyota Corolla najbolji izbor?

Pouzdanost: Korola je poznata po svojoj dugovečnosti i minimalnim potrebama za održavanjem.

Ekonomičnost: Niska potrošnja goriva čini je idealnim izborom za svakodnevnu vožnju.

Sigurnost: Visoki sigurnosni standardi pružaju dodatnu sigurnost vozačima i putnicima.

Pristupačnost: Dostupna je po povoljnim cenama na tržištu polovnih automobila. Primerci iz 2015. godine na srpskom tržištu polovnih automobila prodaju se od 7.000 do 10.000 evra.

Alternativni izbori na tržištu

Ako tražite druge opcije, razmislite o sljedećim modelima:

Hyundai Tucson: Pouzdan SUV s dobrim performansama i prostranom unutrašnjošću.

Ford Focus Mk1: Stariji model koji se ističe svojom jednostavnošću i dugovečnošću.

Za one koji traže pouzdan, ekonomičan i siguran polovni automobil, Toyota Corolla predstavlja najbolji izbor u 2025. godini. S obzirom na njezinu dugovečnost i niske troškove održavanja, predstavlja pametan izbor za vozače svih profila.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com