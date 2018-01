Bizarna nesreća: automobilom uleteo na drugi sprat (video)

U jednom gradu u južnoj Kaliforniji juče se dogodila nesvakidašnja nezgoda, srećom, bez fatalnih posledica.

Vozač automobila je, verovatno, zbog prevelike brzine izgubio kontrolu nad vozilom, udario u ivičnjak, a zatim poleteo u vazduh i prednjim delom udario u prvi sprat kuće. To je prouzrokovalo i manji požar koji je brzo ugašen.

U automobilu su se nalazile dve osobe, koje nisu ozbiljno povređene, ali su vatrogasne ekipe koje su stigle na lice mesta morale da izvlače jednog putnika iz zaglavljenog vozila.

"It was crazy, it really was," one witness recalled. https://t.co/fKURRWaNxn pic.twitter.com/RDDMxfxIb7

— NBC Los Angeles (@NBCLA) January 15, 2018