Koristite li ovo dugme tokom vožnje? Čak ni najiskusniji vozači ne znaju čemu služi

Saznajte čemu služi dugme za recirkulaciju vazduha! Uštedite gorivo i sačuvajte zdravlje tokom vožnje automobila.

Na kontrolnoj tabli vašeg automobila, među mnoštvom simbola i prekidača, nalazi se jedan koji direktno utiče na vaše zdravlje i budžet, a koji većina nas potpuno zanemaruje. To je dugme za recirkulaciju vazduha, simbol koji prikazuje zakrivljenu strelicu unutar siluete automobila.

Iako deluje kao sporedna opcija, ono je ključni saveznik svakog vozača koji želi optimalne uslove u kabini.

Ya know that little button on your dash with a car icon and arrow? It's your Air Recirculation button… TURN IT ON! It keeps nasty air out and makes your AC work better! #pdxtraffic pic.twitter.com/hADMGBS7oc — Tony Martinez (@TonyMartinezGDO) September 11, 2020

Nažalost, nisu svi vlasnici automobila upoznati sa načinom filtriranja u kabini, njegovim korisnim svojstvima i funkcijama primene. Mnogi ga pritisnu slučajno, dok drugi nikada ne osete blagodeti koje donosi pravilna unutrašnja ventilacija kabine.

Šta je zapravo recirkulacija i kako se pravilno koristi?

U svojoj suštini, dugme za recirkulaciju vazduha omogućava sistemu da prestane da uvlači spoljašnji vazduh. Umesto toga, on uzima vazduh koji je već unutra, filtrira ga kroz klima uređaj i ponovo ga distribuira kroz deflektore. Glavna razlika između ovog režima i konvencionalnog usisavanja je u tome što se stvara zatvoren krug.

Ovaj sistem za kruženje vazduha nije tu samo zbog udobnosti; on je inženjersko rešenje za efikasnost. Režim recirkulacije omogućava vam da neverovatno brzo zagrejete ili ohladite putnički prostor.

Zašto? Zato što je sistemu mnogo lakše da dodatno rashladi već delimično ohlađen vazduh iznutra, nego da se bori sa vrelinom koja dolazi spolja. Rezultat je jasan: sistem upravljanja klimom troši manje vremena i snage, što direktno smanjuje opterećenje motora i potrošnju goriva.

Funkcija prečišćavanja vazduha kao štit od smoga i alergena

U praksi, malo ljudi redovno koristi ovu funkciju, a ona je bukvalno „štit“ vaših pluća. Najčešće se ova funkcija prečišćavanja vazduha aktivira kako bi se sprečila infiltracija neprijatnih mirisa.

Zamislite situaciju: zaglavljeni ste u tunelu ili iza starog kamiona koji ispušta gust crni dim. Aktiviranjem dugmeta za recirkulaciju vazduha, vi momentalno blokirate prodor toksičnih isparenja.

Takođe, ako prolazite kroz prašnjav deo puta ili polje u jeku sezone polena, ovaj sistem sprečava da alergeni uđu direktno u vaše disajne puteve. Ipak, budite oprezni – duga upotreba može dovesti do zamagljivanja stakala i pada nivoa kiseonika, pa je važno dozirati njegovo korišćenje.

Iskoristite ovaj zaboravljeni simbol na tabli i učinite vožnju prijatnijom, jer vaša unutrašnja ventilacija kabine krije moć koju vredi savladati.

(Krstarica/025.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com