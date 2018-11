Evo kako bi danas izgledao „jugo“ da je „preživeo“

Jugo se ne proizvodi već 10 godina, ali niko od nas ga nije zaboravio. Prodat je u više od 800.000 primeraka.

Jedan od onih koji su ga dobro zapamtili je dizajner Mihael Merkler, toliko dobro da mu je Jugo poslužio kao inspiracija za njegove digitalne dizajnerske radove. On nam je upravo i dao uvid kako bi mogao da izgleda savremeni Jugo da je „preživeo“ tranziciju, i to kao sportski hečbek.

Pod nazivom Yugo GT 5000 Concept, vidimo Jugo kakav nismo mogli nikad ni da zamislimo, veličine Chryslera C 300, sa LED svetlosnom grupom, 20-inčnim felnama i gumama širine 265 milimetara i moćnin kočionim čeljustima.

Ispod haube Yuga GT 5000 zamišljen je 5,0-litarski V8 sa turbopunjačem i pogonom na prednjoj osovini koji se prenosi pomoći osmostepenog automatika.

Ovaj Jugo „razvija“ 600 KS, iz mesta do 100 kilometara na sat ubrzava za 2,8 sekundi uz maksimalnu brzinu od 320 kilometara na sat.

Mihael Merkler created this modern-day interpretation of the classic #Yugo #hatchback, and it's full of quirky features. Thoughts? https://t.co/ehzadNxeyx pic.twitter.com/yqVJjpRiJR

— MOTOR1 (@Motor1com) November 3, 2018