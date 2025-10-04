I najbolji vozači padnu na ovom pitanju: Znate li koji žmigavac se daje prilikom ulaska u kružni tok?

Kružni tok zbunjuje mnoge vozače zbog pravila prednosti, traka i signalizacije, a jedna od čestih grešaka je pogrešno uključivanje žmigavca pri ulasku i izlasku iz kružnog toka.

Pravilo prednosti u kružnom toku

Prilikom prilaska kružnom toku, vozila koja se već nalaze u kružnom toku imaju prednost, znači svi koji dolaze s leve strane imaju prvenstvo, a vi ne ulazite dok to ne omogućite.

Koji žmigavac se daje pri ulasku

Pri samom uključivanju u kružni tok obavezno se uključuje levi žmigavac kako bi se jasno naznačila namera ulaska u kružni tok i upozorili ostali učesnici u saobraćaju.

Koji žmigavac se daje pri izlasku

Pre izlaska iz kružnog toka, obavezno je blagovremeno uključiti desni žmigavac kako biste obavestili druge vozače o nameri izlaska i izbegli opasne manevre ili zastoje.

Zbunjujuće situacije s više traka

Ako ulazni put ima jednu traku, kružni tok više traka, a izlazna putanja dve trake, vozači često nisu sigurni koja traka ima prednost; pravilo prednosti i signalizacija ostaju ključni za bezbedan prolaz i izbegavanje sudara.

Najčešće greške i praktičan savet

Većina vozača ne koristi žmigavce pravilno u kružnom toku, što dovodi do nesigurnih promena traka i iznenadnih zaustavljanja; jasno i blagovremeno signaliziranje levi prilikom ulaska i desni pre izlaska smanjuje rizik i čini vožnju predvidljivijom za sve učesnike

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com