Malo ko ovo zna! Evo kada se daje žmigavac u kružnom toku – da li i vi grešite?

Kružni tok je za mnoge vozače, čak i najiskusnije, poput fakulteta u saobraćaju. Mnogi, za ceo vozački vek, prođu hiljade kružnih raskrsnica, nesvesni da su sve radili pogrešno.

Po istraživanju nemačkog Auto kluba Europa (ACE), čiji su članovi tri dana posmatrali 30 kružnih tokova širom zemlje, utvrđeno je da čak četvrtina vozača prave greške. Da napomenemo, reč je o Nemcima, koji moraju da prođu rigoroznu vozačku i praktičnu obuku, pre nego što „uplove“ u saobraćaj.

Istraživanje je pokazalo da više od četvrtine vozača ne koriste žmigavac (pokazivač pravca) pri ulasku ili izlasku iz kružnog toka? Od ukupno 19.785 analiziranih ponašanja učesnika u saobraćaju, zaključeno je da 26,6 odsto vozača napravilno izvodi radnju ulaska i izlaska iz kružnog toka.

Pogrešno korišćenje žmigavca

Vozači ne koriste žmigavce prilikom ulaska, ali su oni neophodni prilikom izlaska da bi se obezbedila bezbednost i bolji protok saobraćaja.

Pravilno korišćenje žmigavca u kružnom toku zapravo je vrlo jednostavno:

Pri ulasku u kružni tok ne morate uključivati žmigavac, kako ne biste zbunili druge učesnike. Međutim, pri napuštanju kružnog toka, obavezno uključite žmigavac što ranije, što je i zakonska obaveza. Taj signal pokazuje ostalim vozačima i pešacima kuda nameravate da izađete iz kružnog toka, što doprinosi većoj bezbednosti. Ko nepravilno koristi žmigavac, ili ga uopšte ne koristi rizikuje kaznu od 5.000 dinara. Naravno, ukoliko izazovete saobraćajni udes zbog pogrešnog korišćenja, ili nekorišćenja žmigavca, šteta po krivca kože biti velika. Kružni tokovi danas su uglavnom pokriveni kamerama, pa je velika šansa da prekršaj bude otkriven

Obavezan žmigavac pri ulasku u kružni tok samo u ovom slučaju

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima (ZOBS), član 36., vozač je dužan da uključi pokazivač pravca (žmigavac) svaki put kada menja pravac kretanja

To znači:

Prilikom ulaska u kružni tok:

Ne daje se žmigavac ako samo ulazite pravo u kružni tok (jer tada ne menjate pravac — samo pratite tok).

Međutim, ako se u kružni tok uključujete skretanjem ulevo (na primer, iz sporedne ulice pod uglom), žmigavac ulevo može se koristiti da se naglasi namera, iako to nije striktno propisano kao obavezno, piše Telegraf.rs.

