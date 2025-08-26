Mehaničar otkrio 5 najpouzdanijih marki automobila: Prelaze 500.000 km bez problema

Biranje prave marke automobila može značiti razliku između redovnih muka u servisu i bezbrižne vožnje decenijama. Mehaničari iz američke radionice Accurate Automotive otkrili su koje marke najčešće prelaze pola miliona kilometara uz osnovno održavanje.

Toyota

Prema mehaničarima, Toyota je i dalje neprikosnoveni lider kada je dugovečnost u pitanju. Ključne vrednosti poput pouzdanosti, kvalitetne izrade i inženjeringa ostale su nepromenjene, pa noviji modeli redovno prelaze i do 640.000 kilometara ako se redovno servisiraju.

Honda

Honda spada među najisplativije automobile za popravku i održavanje. Delovi se lako nabavljaju i često su kompatibilni među različitim generacijama modela, što skraćuje vreme i smanjuje cenu popravki. Mehaničari napominju da su ozbiljniji kvarovi na Hondi prava retkost.

Subaru

Za ljubitelje drugačijeg dizajna i stila, Subaru je idealan izbor. Mehaničari ga hvale zbog pouzdanosti i dugotrajnosti, a vožnja ovih automobila pruža poseban užitak. Jedino upozorenje odnosi se na model Tribeca, koji je prema iskustvima stručnjaka među najproblematičnijima.

Lexus

Lexus kombinuje luksuz i dugotrajnost, opravdavajući višu cenu vrhunskim motorima, prenosom i niskim troškovima održavanja. Unutrašnjost visokog standarda i filozofija Toyota grupe da stoji iza svakog vozila čine ga jednim od najboljih luksuznih brendova.

Acura

Acura je Honda u luksuznom izdanju, sa dodatnim funkcijama, ali istom pouzdanošću. U servisima se često koriste identični delovi kao za modele iz Hondine ponude, što garantuje jednostavan i povoljan servis za one koji žele luksuz bez kompromisa na dugovečnost.

Japanske marke dominiraju listom zahvaljujući uravnoteženoj kombinaciji pristupačnog održavanja, kvalitetne izrade i inženjeringa koji traje. Sa ovim brendovima možete planirati bezbrižnu vožnju i upisati novih pola miliona kilometara bez velikih iznenađenja.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com