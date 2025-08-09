Mehaničar otkrio: Ovo su 3 najpouzdanija polovnjaka do 10.000 evra koji se retko kvare

Kupovina polovnog automobila često predstavlja stres i veliki rizik. Tržište je preplavljeno vozilima sumnjive prošlosti, a strah od „mačke u džaku“ je uvek prisutan. Kako u moru opcija izabrati automobil koji vas neće ostaviti na cedilu i čije održavanje neće isprazniti vaš novčanik?

Jedan popularni automehaničar, poznat po svojim iskrenim savetima na društvenim mrežama, odlučio je da skrati muke svima koji su u potrazi za pouzdanim vozilom i otkrije svoja tri favorita u cenovnom rangu do 10.000 evra.

Prema njegovim rečima, postoje tri modela koja se izdvajaju po svojoj izdržljivosti, kvalitetu i niskoj stopi kvarova. Zanimljivo je da sva tri modela dolaze iz Japana, što dodatno potvrđuje reputaciju japanskih proizvođača automobila kao izuzetno pouzdanih.

Honda Accord: Spoj elegancije i pouzdanosti

Prvi na listi je Honda Accord, limuzina koja se smatra jednim od najkvalitetnijih automobila u svojoj klasi. Ovaj automobil je idealan izbor za porodice, ali i za sve one koji žele prostran i udoban automobil sa odličnim voznim karakteristikama. Mehaničari ističu da je Accord „nepoderiv“, a vlasnici su izuzetno zadovoljni njegovom izdržljivošću i kvalitetom izrade.

Modeli sedme i osme generacije su se pokazali kao izuzetno pouzdani, a posebno se preporučuju benzinski motori. Iako je nešto skuplji za održavanje u poređenju sa druga dva modela na listi, njegova pouzdanost i retki kvarovi to nadoknađuju na duže staze. Enterijer je kvalitetno napravljen, a vožnja je udobna i tiha, čak i pri većim brzinama.

Toyota Corolla: Sinonim za pouzdanost

Drugi automobil koji mehaničar preporučuje je Toyota Corolla, model koji je decenijama sinonim za pouzdanost i dugotrajnost. Iskustva vlasnika su uglavnom veoma pozitivna, a mnogi hvale njen motor koji retko kad izneveri i nisku potrošnju goriva. Corolla je globalno jedan od najprodavanijih automobila, a njena reputacija je izgrađena na kvalitetu i minimalnim kvarovima.

Osim pouzdanosti, Corolla je poznata i po svojoj sigurnosti i udobnosti. Iako je neki vozači smatraju manje uzbudljivom za vožnju, ona je izuzetno praktičan i ekonomičan izbor za svakodnevnu upotrebu. Održavanje je relativno jeftino, a delovi su lako dostupni. Za budžet do 10.000 evra moguće je pronaći očuvane primerke devete i desete generacije.

Mazda 3: Atraktivan dizajn i japanski kvalitet

Treći favorit je Mazda 3, automobil koji uspešno kombinuje atraktivan dizajn, pouzdanost i zabavu u vožnji. Mazda je poznata po kvalitetnoj izradi, a model 3 nije izuzetak. Vozači je često hvale zbog odličnog upravljanja i dinamičnih voznih karakteristika, dok je unutrašnjost često kvalitetnija u poređenju sa konkurentima u klasi.

Prema statistikama, Mazda 3 ima veoma nizak procenat kvarova, a gotovo svi motori u ponudi se smatraju pouzdanim. Kao i kod Honde i Toyote, redovno održavanje je ključ dugovečnosti, ali su vanredni kvarovi prava retkost. Za one koji traže automobil koji je istovremeno pouzdan i lep, Mazda 3 predstavlja odličan izbor.

