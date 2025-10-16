Mehaničar s 50 godina iskustva otkriva: Ovo je najveći neprijatelj vašeg automobila

Iskusni automehaničar sa pola veka rada u struci tvrdi da većina vozača greši misleći da su kvarovi uglavnom posledica starosti vozila ili loše sreće. Prema njegovim rečima, postoji jedan glavni faktor koji najviše uništava automobil, a vozači ga često zanemaruju.

Najveći problem – korozija

Iskusni mehaničar sa preko 50 godina iskustva u popravki automobila otkrio je šta najbrže uništava akumulator vašeg automobila — a to nije ono što većina vozača misli. Njegov savet, koji je postao viralan na Jutjubu, mogao bi vam uštedeti mnogo novca i neprijatnosti na putu. Skoti Kilmer, američki mehaničar sa preko pet decenija iskustva, upozorio je da je korozija najgori neprijatelj akumulatora automobila.

Akumulator, koji se obično nalazi ispod haube, neophodan je za pokretanje automobila jer pretvara hemijsku energiju u električnu energiju. Bez njega, vozilo jednostavno neće pokrenuti. „Korozija stvara električni otpor i otežava rad akumulatora“, objasnio je Kilmer. On preporučuje proveru akumulatora svake dve do tri godine i zamenu pre nego što potpuno oslabi.

Pored korozije, mehaničar ističe i druge uobičajene uzroke problema: kvar alternatora, dugi periodi neaktivnosti vozila i labavi ili prljavi kablovi. Sve ovo može značajno skratiti vek trajanja baterije i izazvati poteškoće sa pokretanjem automobila, posebno u hladnijim mesecima.

Kako produžiti životni vek vozila

Kilmer je takođe iskoristio priliku da istakne važnost redovne provere guma. On kaže da istrošene gume gube prianjanje i da su posebno opasne na mokrim putevima. „Ako ste ikada videli trkački automobil, njihove gume su široke i klizave – savršene za ubrzanje, ali potpuno beskorisne po kiši“, objašnjava Kilmer.

(Večernji list)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com