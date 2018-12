Ovi automobili najtraženiji su u Srbiji

U Srbiji su se u 2018. godini najčešće tražili automobili po ceni od 1.000 do 2.000 evra, a najtraženije marke su Folksvagen, Audi i BMW, prema analizi sajta polovniautomobili.com izrađenoj na osnovu poseta tom sajtu.

U prvih deset meseci ove godine, u Srbiju je uvezeno 81.745 polovnjaka, od čega 25.891 benzinaca, 55.838 dizelaša, dva elektricna i 14 hibridnih automobila, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Posle biranja polovnih automobila po ceni od 1.000 do 2.000 evra, posetioci tog sajta obično se „bacaju“ u potragu za automobilima sa cenom od 3.000 do 5.000, a potom slede oni za koje prodavci traže od 2.000 do 3.000 evra.

Na četvrtom mestu su kola vrednosti manje od 1.000 evra.

U prvih devet meseci 2018. godine, u Srbiji je registrovano 19.400 putničkih vozila, a najveći broj je bio marke Škoda, a iza nje su Fijat, Folksvagen, Reno, Dačija i Opel.

Kada je reč o gorivu, dizel i dalje drži prvo mesto, mada sa manjom prednošću u odnosu na prošlu godinu, što se može videti po podatku da 42 posto vozača bira polovne automobile koji koriste ovo gorivo.

Interesovanje za benzincima je poraslo na 28 odsto sa prošlogodišnjih 23 posto, a plin je takođe postao popularniji, pošto su se automobili sa TNG uređajem tražili u 22 posto slučajeva, u odnosu na prošlogodišnjih 18 odsto.

Skok cena goriva sigurno je uticao i na rast popularnosti metana, koji sa pet odsto više ne predstavlja zanemarljivu vrstu pogona.

Za vozilima na hibridni i električni pogon i dalje vlada slabo interesovanje, mada je i kod njih zabeležen rast.

Nemački automobili su bez konkurencije po popularnosti, što dokazuje i podatak da Folksvagen, Audi i BMW drže prva tri mesta. Slede Opel i Mercedes.

Model koji se najčešće traži na sajtu www.polovniautomobili.com jeste „audi A4“, a odmah iza njega je „audi A6“. Na trećem mestu je BMW „trojka“, ali na četvrtom mestu je ponovo igrač iz VW grupacije – Golf.

Već godinama je za kupce ubedljivo najvažnija granica po pitanju radne zapremine – do 2.0 litra, navodi se u analizi.

Malo je onih koji uopšte razmatraju kupovinu vozila sa motorom od preko 2.000 kubika, a objašnjenje je prosto – tzv. porez na luksuz, odnosno znatno skuplja registracija za kola sa motorom od preko 2.0 litra koju vozači ne mogu ili ne žele da plaćaju.

(Tanjug)