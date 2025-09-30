Ovih 5 automobila mogu da pređu i preko 300.000 km: Mehaničar otkriva koji su najizdržljiviji polovnjaci

Ako tražite dugovečnost i pouzdanost, ovi polovnjaci su siguran izbor.

Kupovina automobila bez istraživanja može biti skupa greška, jer mnogi modeli ne izdrže dugo ili zahtevaju stalne popravke. Međutim, iskusni automehaničar Zach Trahan izdvojio je pet modela koji, prema njegovom iskustvu, bez problema prelaze i više od 300.000 kilometara, a pritom ne prazne novčanik na kvarovima.

Honda Civic

Civic je poznat po pouzdanosti kroz sve generacije. Trahan tvrdi da bilo koji model može bez problema preći 300.000 km. Osim što je praktičan i udoban, Civic je i zabavan za vožnju, a najnoviji modeli redovno dobijaju visoke ocene stručnjaka.

Toyota Camry

Camry je simbol dugovečnosti. Čak i uz slabije održavanje, ovaj automobil gotovo sigurno prelazi 300.000 km. Na putevima se i danas mogu videti modeli stari više od 20 godina, što potvrđuje njegovu izdržljivost i kvalitet.

Lexus IS250 / IS350

Ovi luksuzni modeli poznati su po tome što izdržavaju i do 400.000 km bez ozbiljnijih kvarova. Trahan navodi da ih je lično testirao i da su se pokazali kao izuzetno dugotrajni i pouzdani.

Honda Accord

Accord je jednako pouzdan kao i Civic, a posebno se ističu stariji modeli. Kombinuje prostranu unutrašnjost, kvalitetnu izradu i praktičnost, što ga čini jednim od najtraženijih porodičnih automobila.

Ford Crown Victoria

Ovaj model, iako više nije u proizvodnji, stekao je reputaciju „neuništivog“. Često se koristio kao policijski automobil i taksi, a primeri sa preko 800.000 km i dalje voze. Trahan ga opisuje kao vozilo koje traje „večno“.

