Ovo parking mesto košta 100.000 evra, a još postoji i jedna „grozna caka“ (foto)

Nesvakidašnja ponuda u prestonici Britanije

Prestonica Velike Britanije je poznata po skupocenim nekretninama i automobilima. Zato ne bi trebalo da nas iznenade ni cene parking prostora.

Ipak, najnovija ponuda za poziciju u distriktu Najtsbridž (Centralni London) zaista je neverovatna.

Malo prostora za manevar

Parking mesto (širine dva metra) nudi se za 100.000 evra, koliko je potrebno za kupovinu nekog luksuznog četvorotočkaša.

Nije sporno da je reč o centralnom delu prestonice, što svakako podiže cenu, ali pomenuto mesto pruža malo prostora za manevrisanje.

Ne samo da morate biti majstor u parkiranju, već i u dobroj formi! Širina od dva metra nije dovoljna da se normalno otvore vrata, pa vlasnik verovatno izlazi kroz šiber, prenosi Autoevolution.

Parking mesto se nalazi iza dve automatizovane kapije, pokriveno CCTV kamerama, pa vlasnik može mirno da spava.

