Savet zlata vredan: Zaleđeno staklo očistio u trenu, svi gledaju u neverici! (VIDEO)

Trik za zaleđeno staklo na automobilu osvojio je svet, a sve deluje više nego jednostavno i brzo, Obavezno probajte

Zaleđeno staklo predstavlja jedan od najvećih problema zimi. Led se skupi na vetrobranu čak i kad nema snega dovoljno je da temperatura tokom noći padne ispod nule.

Zima je vreme kada vozači imaju problem kako da ujutru očiste zaleđena stakla na automobilu. Situacija nije ni malo prijatna dok cupkate na hladnoći i pokušavate da očistite staklo na šoferšajbni na kojoj se skupe naslage leda tokom noći. Većina vozača koristi lopatice odnosno strugalice za led.

Deluje čudno, ali…

Stručnjaci za automobile i automehaničari su savetovali da se izbegava polivanje vrele vode na zaleđeno staklo vetrobrana jer to može dovesti do pucanja stakla. Ukoliko koristite grebalice rizikujete da izgrebete staklo.

Čak i kad nema snega dovoljno je da se temperatura tokom noći spusti ispod nule pa da se stakla zalede.

Međutim, nedavno se na duštvenim mrežama pojavio vrlo neobičan način za brzo i efikasno uklanjanje leda sa zaleđenog stakla automobila. Mnogi koji su ga isprobali tvrde da deluje pa ne čudi što se ovi snimci dele i šeruju, jer su ljudi na Tik Toku poludeli za ovim neobičnim trikom.

Kako se vidi na snimku koji je postavio jedan od korisnika mreža muškarac je najpre pokušao sa kreditnom karticom da oguli led, ali nije išlo. A, onda se dosetio. Vratio se u kuću i običnu, plastičnu kesu napunio hladnom vodom iz česme zatvorio je da ne curi a potom tom kesom s lakoćom uklanjao led na šoferšajbni.

Usledile su brojne reakcije na njegov post.

– Ja samo sipam hladnu vodu na staklo i led odmah nestane.

– Da li neko od vas čuo za tečnost za pranje stakla?

– Možete da naprskate alkohol, led odmah spada a ostaju vam besprekorno čista slatka.

