Spasava glavu kad zagusti: Bez sode bikarbone u kolima ove zime rizikujete kvar koji niko ne želi da mu se desi

Zimski jutarnji mraz i niske temperature često donose neprijatna iznenađenja koja mogu pokvariti čak i najbolje isplaniran dan. Mnogi vozači na Balkanu već se suočavaju sa prvim problemima pri paljenju automobila, ne sluteći da rešenje leži u kuhinjskom ormariću. Verovali ili ne, bez sode bikarbone u kolima ove sezone rizikujete kvar koji ne samo da će vas ostaviti na cedilu, već može trajno oštetiti električni sistem vašeg ljubimca.

Iskustvo starih majstora i narodna mudrost

Iako živimo u eri moderne tehnologije, iskusni automehaničari i „stara garda“ vozača često se oslanjaju na trikove koji su se decenijama prenosili sa kolena na koleno. Baš kao što bake znaju da soda rešava probleme u kuhinji, tako i majstori tvrde da ovaj beli prah ima skoro magično dejstvo na određene delove automobila tokom vlažnih i hladnih meseci. Često se kaže da „auto najbolje sluša onoga ko poznaje njegove skrivene mane“, a hemijska reakcija koju soda izaziva može biti presudna u kritičnim trenucima.

Ali prava istina leži u…

Mnogi vozači ne primećuju sitne naslage na klemama akumulatora sve dok ne postane prekasno. Zimska vlaga i so sa puteva ubrzavaju koroziju, stvarajući beli sloj koji blokira protok struje. Kada auto „zavergla“ i stane, problem često nije u praznom akumulatoru, već u lošem kontaktu koji je korozija potpuno „pojela“.

Soda bikarbona je alkalna baza koja neutrališe kiselinu i koroziju brže od bilo kog skupog spreja. Ako se ove naslage nagomilaju, rizikujete da kompjuter automobila dobije pogrešan napon, što vodi do kvarova koji koštaju stotine evra.

Kako pravilno iskoristiti ovaj trik?

Evo koraka koje treba da preduzmete pre nego što temperature odu duboko u minus:

Napravite rastvor: Pomešajte jednu kašiku sode bikarbone sa šoljom tople vode.

Očistite terminale: Umočite staru četkicu za zube u rastvor i istrljajte kleme akumulatora dok ne nestane sva bela ili plavičasta skrama.

Isperite i osušite: Obrišite čistom krpom i nanesite tanak sloj vazelina ili masti da sprečite ponovno stvaranje korozije.

Neutrališite mirise i vlagu: Ostavite malu posudu sa sodom ispod sedišta; ona će upijati vlagu iz vazduha i sprečiti zamagljivanje stakala iznutra.

Mali trik za veliku uštedu

Osim za akumulator, soda je spas i za vaše presvlake. Soli koje unosimo na obući mogu trajno uništiti tepih u kolima. Pospite malo sode po patosnicama, ostavite da odstoji pola sata i usisajte.So i neprijatni mirisi vlage će nestati kao rukom odneseni.

Zlata vredan savet

Preventivno održavanje je ono što razdvaja vozače koji uživaju u vožnji od onih koji čekaju šlep službu na mrazu. Shvatite ovo kao investiciju od par dinara koja vas štiti od ogromnog stresa. Jednostavno, bez sode bikarbone u kolima ove zime rizikujete kvar koji niko ne želi da mu se desi, a priprema traje svega pet minuta.

Da li su stari trikovi i dalje bolji od moderne hemije ili se ipak uzdate isključivo u servis? Pišite nam vaša iskustva u komentarima!

