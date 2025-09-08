Stručnjaci otkrili: Vlasnici ove marke automobila su ubedljivo najgori vozači – da li je iko iznenađen?

Novo istraživanje platforme DiscoverCars.com otkrilo je koje marke automobila voze vozači koji najčešće ne signaliziraju promenu pravca, prateći gotovo 1 500 vozila na šest raskrsnica. Rezultati pokazuju jasnu dominaciju vlasnika luksuznih brendova u bahatim vozačkim manirima.

BMW na vrhu neslavne liste

Vozači BMW-a zaboravili su da uključe žmigavac u čak 19,3 % slučajeva, što ih čini vodećima po nerazumevanju osnovnog saobraćajnog pravila. U poređenju s vozačima Peugeot-a, koji su na dnu liste s 6,4 % zabeleženih propusta, BMW-isti su tri puta skloniji zanemarivanju signalizacije.

Mercedes-Benz i Renault odmah iza

Drugo mesto zauzima Mercedes-Benz sa 14,7 % propusta, dok vozači Renaulta nisu signalizirali pravac kretanja u 14,5 % situacija. Audi i Vauxhall dele četvrto mesto sa po 12,7 % zabeleženih zaborava, potvrđujući da luksuzni automobili često prate i rizičnije vozačke navike.

Primeri odgovornog ponašanja

S druge strane, vlasnici Volva, Toyote, Honde i Peugeota spadaju u najpažljivije, s propustom signalizacije ispod 8 %. Ovi brendovi pokazuju da ni manja cena automobila ne mora podrazumevati lošu vožnju, već i visok nivo saobraćajne kulture.

Stručni komentari

Automobilski stručnjak Aleksandrs Buraks pojašnjava: “Vozači luksuznih marki često imaju lošiju reputaciju, a naša analiza potvrđuje da BMW, Mercedes-Benz i Audi prednjače u zaboravljanju žmigavca. Čak i retki propusti mogu značajno da poremete protok saobraćaja i povećaju stres na putevima.”

Ova otkrića podsećaju na važnost osnovnih vozačkih pravila i pokazuju da obaveza signalizacije nije stvar marke automobila, već svesti i odgovornosti svakog vozača.

