Trik iz kuhinje: Dve namirnice brišu ogrebotine sa automobila potpuno besplatno (video)

Mnogi vozači znaju koliko sitne ogrebotine na automobilu mogu da pokvare izgled vozila. Iako se obično misli da je za njihovo uklanjanje potrebna skupa popravka ili posebna pasta, stručnjaci otkrivaju da rešenje može da se pronađe u sopstvenoj kuhinji.

Potrebna su dva lako dostupna proizvoda iz domaćinstva, a video na kome se vidi kako deluju na ogrebanu karoseriju postao je viralan jer izgleda kao da može zagladiti površinske ogrebotine bez skupih popravki ili preparata.

Najčešće preporučene namirnica za uklanjanje ogrebotina je obična kokosovo ulje i alkoholno sirće.

TikTok kreator po imenu Vector prikupio je više od 780.000 lajkova testirajući ovu metodu. Pred više od 19 miliona pratilaca, isprobao je da li kombinacija kokosovog ulja i sirćeta može ukloniti ogrebotine sa njegovog automobila.

Vector je najpre zagrejao kokosovo ulje u mikrotalasnoj, dodao sirće i zatim mikrofiber krpom počeo da polira sivi automobil ovom mešavinom. Kada je pokušao da ukloni dublje ogrebotine, rezultata nije bilo. Međutim, kada je smesu naneo na površinske tragove, ogrebotine su gotovo nestale.

„Lako je razumeti zašto su ovakvi trikovi toliko popularni”, izjavio je portparol prodavca registarskih tablica Show Plates World.

Prema njihovom objašnjenju, ovakve uradi sam mešavine funkcionišu tako što blago čiste i poliraju gornji sloj boje automobila, poznat kao bezbojni zaštitni sloj, čime se smanjuje vidljivost lakših ogrebotina. Ipak, u pitanju je samo privremeno rešenje.

Postupak je jednostavan:

Očistite površinu automobila od prašine i prljavštine.

Nanesite malu količinu mešavine kokosovog ulja i sirćeta na meku krpu.

Lagano utrljajte pastu kružnim pokretima direktno na ogrebotinu.

Nakon nekoliko minuta, prebrišite čistom, vlažnom krpom i osušite površinu.

Ipak, upozoravaju vozače da svaku domaću mešavinu prvo isprobaju na skrivenom delu karoserije, kako bi se proverilo da li slučajno ne matira ili ne oboji farbu. Na kraju dodaju da su sastojci poput sirćeta i sode bikarbone generalno bezbedni u malim količinama, ali su blago kiseli i abrazivni, pa prekomerna upotreba može postepeno umanjiti sjaj boje, zato je umerenost ključna.

Sitne ogrebotine na automobilu ne moraju da znače i veliki trošak. Uz malo paste za zube i nekoliko minuta pažljivog rada, moguće je osvežiti izgled vozila i produžiti njegovu negovanu spoljašnjost.

