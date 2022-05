U Lidlu sada može da se kupi i električni automobil, cena je zanimljiva (foto)

Popularni lanac supermarketa u Nemačkoj osvežio je ponudu sa zanimljivim ‘artiklom’.

Danas kad se na nove automobila čeka mesecima, a ponuda polovnih je sve skromnija, svaki novi kanal prodaje izaziva veliko interesovanje. Tako je veliku pažnju kupaca privukla i Lidlova ponuda za električni Nissan.

U pitanju je Nissan Leaf, svojevremeno najprodavaniji električni model, a koji se nudi u baznoj konfiguraciji sa 150 KS snažnim elektromotorom i baterijom od 40 kWh. Nudi doseg od 270 km, a u salonu se nudi po akcijskih 29.999 evra, piše Index.

Prodajni lanac pak nudi automobil uz godišnju pretplatu, i to po ceni od 279 evra mesečno. Uslov je da korisnik ne pređe više od 10.000 km za godinu dana jer će u suprotnom svaki dodatni kilometar morati da plati 19 centi. Radi se o osetno povoljnijoj ponudi jer ga je do sada platforma Like2drive, koja je deo ove kampanje, nudila po ceni od 329 evra mesečno. Novom ponudom korisnik ostvaruje mesečnu uštedu od 50 evra, i to isključivo korišćenjem mobilne aplikacije.

Ovakva akvizicija omogućuje korisniku nabavku novog automobila bez troškova vlasništva. Jedini trošak uz najam je onaj električne energije uz napomenu da je punjenje na Lidlovim punjačima, njih oko 400, besplatno. Ponuda je aktuelna do 26. juna, ali se očekuje da će trenutnim ritmom ugovaranja od 50 automobila dnevno biti i pre iskorišćena, pišu nemački mediji.

