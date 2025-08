Važno za vozače: Ovu funkciju u automobilu koristite maksimalno 20 minuta, inače…

Ako se ova funkcija ostavi uključena predugo, može biti opasna

Studija objavljena u časopisu Environmental Science and Pollution Research pokazuje da recirkulacija ne bi trebalo da bude aktivna duže od 20 minuta.

Postoji mnogo upozorenja o korišćenju klima uređaja, a ovo je svakako jedno od najozbiljnijih, a potkrepljeno je i naučnim istraživanjima, piše Revija HAK.

„U vašem automobilu postoji dugme, ono pokreće funkciju koja može da bude opasna ako je dugo aktivna“, upozorava doktorka Kristabel Akinola na Instagramu.

Dugme o kome ne razmišljate je ono za recirkulaciju vazduha. Dakle, koristi isti vazduh u automobilu umesto da unosi svež vazduh spolja. Pomaže klima uređaju da brže ohladi automobil, a takođe može sprečiti ulazak izduvnih gasova. Ali ako se ova funkcija ostavi uključena predugo, može biti opasna.

U jednoj objavi, doktorka priča priču o porodici od pet članova koja je skoro izgubila život. Pakovali su automobil za putovanje, ali nisu shvatili da se jedno od dece igralo sa funkcijama klima uređaja i slučajno pritisnulo dugme pre nego što su krenuli.

„Na putu je otac primetio da svi ostali tonu u san, a ubrzo nakon toga, i on je izgubio svest i sleteo sa puta u jarak. Sve se to dogodilo zato što je dete pritisnulo to dugme“, piše Akinola.

Kada je recirkulacija aktivna duže vreme, ugljen-dioksid koji izdišemo akumulira se u vozilu. Nivo kiseonika se smanjuje, umor se povećava, a vreme reakcije se smanjuje. Što je više ljudi u automobilu, to je veći rizik.

Simptomi se mogu pojaviti bez upozorenja. Studija objavljena u časopisu Environmental Science and Pollution Research pokazuje da recirkulacija ne bi trebalo da bude aktivna duže od 20 minuta, posebno ako vozite sa više ljudi u automobilu. Nivo ugljen-dioksida brzo raste.

Mnogi moderni automobili danas imaju automatizovane sisteme koji detektuju kvalitet vazduha i regulišu recirkulaciju, ali treba biti oprezan. Ako prozori počnu da se zamagljuju ili ako se osećate umorno bez razloga, onda je krajnje vreme da proverite koje dugme je uključeno.

