Videli ste auto sa belim peškirom na retrovizoru? Ako ga spazite pored puta, obavezno uradite ovo!

Beli peškir na retrovizoru automobila – slučajan prizor ili skrivena poruka?

Tokom letnjih putovanja, mnogi vozači ne znaju da ovaj jednostavan predmet nosi važno značenje. To je signal za druge učesnike u saobraćaju, ali i za hitne službe – poruka o bezbednosti vlasnika vozila i njegovih saputnika, prenosi prva.rs.

Vozači često kače razne predmete na automobile. Nekada su CD-ovi visili sa unutrašnjih retrovizora. Verovalo se da mogu da ometaju radare odbijajući laserski zrak policijskih uređaja. Ipak, ovaj „antiradar“ pokazao se kao potpuno beskoristan i s vremenom je nestao sa ulica gradova.

Beli peškir na retrovizoru – znak koji dolazi iz SAD

U Sjedinjenim Američkim Državama sve je rasprostranjenija praksa vezivanja belih peškira ili kesa za retrovizore. Iza toga ne stoji briga o izgledu vozila, već jasna poruka upućena drugim vozačima. Beli peškir ili deo garderobe znači – kvar na vozilu.

Ova praksa je posebno česta u Severnoj Karolini. Vozači na taj način obaveštavaju službe da je vozilo pokvareno, ali da su svi putnici bezbedno napustili automobil. Beli peškir je i znak da nije neophodno odmah uklanjati vozilo, jer će se vlasnik uskoro vratiti.

Portal Minnesota Now ističe i drugo značenje – u hitnim medicinskim situacijama, ljudi vežu beli predmet za retrovizor ako, na primer, dožive srčani udar i nisu u stanju da sami pozovu pomoć.

U Srbiji važe druga pravila – trougao i „sva četiri“

Za razliku od SAD, u Srbiji kačenje belog materijala na retrovizor nije prepoznatljiv signal. Može da izazove zabunu i dodatno ugrozi bezbednost u saobraćaju. U slučaju kvara, jedini zakonom dozvoljeni način da se označi neispravno vozilo jeste postavljanje sigurnosnog trougla i uključivanje sva četiri migavca. To su osnovna i jasna upozorenja za druge učesnike u saobraćaju.

