Zapanjujući trik: Kako da požuteli farovi na vašem automobilu zasijaju kao novi

Probajte, videćete razliku — i vaša vožnja noću će biti mnogo sigurnija.

Farovi vašeg automobila možda su požuteli i izgubili sjaj — to ne znači da su nepovratni. Uz nekoliko jeftinih sastojaka koje verovatno već imate kod kuće, možete brzo da vratite prozirnost i bezbednost osvetljenja.

Zašto farovi postaju žuti?

Većina modernih automobila koristi farove od policarbonata, koji su lakši i otporniji od stakla, ali se vremenom habaju zbog sunca, vlage i prljavštine.

Ta zaštitna površina oksidiše, formirajući mutan, žućkast sloj koji umanjuje snagu svetla.

Trik broj 1: pasta od sode bikarbone

Prvo temeljno operite farove blagim sapunom i vodom — prljavština može da izgrebe površinu prilikom poliranja. KEMSO+1

Napravite gustu pastu: pomešajte 3 dela sode bikarbone sa 1 delom vode. KEMSO

Nanesite pastu na far pomoću meke krpe ili stare četkice i kružnim pokretima utrljajte. Ostavite da deluje oko 5–10 minuta.

Isperite mlakom vodom i obrišite suvom mikrofiber krpom.

(Opcionalno) Na kraju nanesite vosak za auto ili UV zaštitu da usporite ponovno oksidiranje.

Trik broj 2: vosak od paste za zube

Još jedna popularna metoda je korišćenje obične bele paste za zube (ne gel):

Nanesite četvrtinu tube paste na mikrofiber krpu.

Utrljajte pastu na far u malim kružnim pokretima, sa blagim pritiskom.

Pustite da pasta deluje 2–3 minuta, ali nemojte dopustiti da se potpuno osuši.

Isperite vodom i osušite. Ponekad je potrebno ponoviti tretman ako je žutilo jače.

Za dugotrajniji efekat, završite nanošenjem voska ili UV zaptivača.

Trik broj 3: kombinacija sirćeta i sode bikarbone

Za farove sa tvrdoglavijom oksidacijom, ovaj recept može dati odlične rezultate:

Pomešajte alkoholno sirće sa sodom bikarbonom dok ne dobijete pastu koja blago peni.

Nanesite pastu na far i pustite da deluje nekoliko minuta.

Zatim kružnim pokretima ribajte površinu mekom krpom i na kraju isperite.

Pri kraju, zaštitite far voskom kako biste što duže zadržali efekat.

Kada je potrebno jače rešenje: poliranje papirom i „crear coat“-om

Ako su farovi izrazito oksidirani i jednostavni trikovi ne pomažu, možda ćete morati na vlažno brušenje finim peskom (npr. 1000–2000 grit), praćeno poliranjem i nanošenjem UV-prozirnog sloja.

To je zahtevniji proces, ali daje dugotrajnije i profesionalne rezultate.

Saveti na kraju (da trik potraje)

Parkirajte u senci, ako je moguće — direktno sunce ubrzava žućenje policarbonata.

Redovno perite farove — kamenčići, prljavština i so iz saobraćaja doprinose oksidaciji.

Posle čišćenja, nanesite vosak ili UV zaštitu kako biste “zaključali” sjaj.

Izbegavajte agresivne hemikalije kao što su amonijak ili jaki abrazivi koji mogu oštetiti plastiku

Zaključak:

Taj jednostavan domaći trik za obnavljanje farova automobila može da učini čuda — vaše farove vraća “u život” bez velikih troškova.

Žuti, mutni farovi više vas ne moraju kobno mučiti — uz malo vremena i svega par sastojaka, možete dobiti izgled i funkcionalnost gotovo kao na novom vozilu.

