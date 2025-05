Znate li koliko milijardi automobila ima na putevima u celom svetu: Skoro svaki 10. je vozilo ove marke

Tojota je već nekoliko godina najprodavanija marka, a nedavno je objavljeno i koliko se modela ovog proizvođača još uvek vozi.

Tojota je i prošle godine bila najprodavaniji brend, a zajedno s Lexusom prodala je 10.159.336 automobila. Pridodamo li tomu prodaju brendova iz koncerna, odnosno vozila s potpisom marki Daihatsu i Hino, konačni rezultat je 10.821.480 prodatih novih vozila. Zvuči puno, ali se realno radi o padu od 3,7 posto u odnosu na godinu pre. Ipak dovoljno, jer je Volkswagen zabeležio veći minus.

Koliko je ‘živih’ Tojota?

Ako se pitate koliko Tojota se ukupno vozi svetskim putevima, ta informacija dolazi od Tojote. Procenjuju da je trenutno u pogonu više od 150 miliona Tojota.

A ako se pitate zašto Tojota otkriva ove informacije, odgovor je jasan. Cilj je dodatno stimulisati postprodajnu i korisničku podršku kroz servis, nabavku delova i neke nove usluge. To se pre svega odnosi na sve učestaliju uslugu pretplate za određene funkcije, kao i na razvoj sopstvene mreže za kupovinu i prodaju polovnih vozila.

Svaki deseti automobil je Tojota

Na kraju dolazimo do podataka o ukupnom broju vozila u funkciji. Prema podacima kompanije Hedges & Company, trenutno se na svetskim putevima nalazi oko 1,64 milijarde vozila. To znači da je Tojotin udeo skoro 9,2%.

Zanimljivo je i to da je u prvih 88 godina postojanja, odnosno do septembra 2023. godine, Tojota proizvela 300 miliona vozila, od čega 180,5 miliona u Japanu. U prvim godinama postojanja proizveli su samo 20 primeraka modela G1, a do 1968. godine dostigli su godišnju prodaju od milion vozila.

