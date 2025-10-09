Dve reči deca očajnički žele da čuju — a roditelji ih često ne izgovaraju

Roditelji, u želji da deci pruže najbolje, često zaborave na jednostavne, ali ključne poruke koje oblikuju njihovo samopouzdanje i osećaj sigurnosti. Te dve reči su: „Dobro je“.
Zašto su važne
Deca svakodnevno prolaze kroz male i velike izazove — od prvih koraka i školskih zadataka do socijalnih situacija. Kada čuju da je „dobro“ ono što rade ili kako se osećaju, dobijaju potvrdu da su prihvaćena i voljena takva kakva jesu.
Roditeljska očekivanja i pritisak
Mnogi roditelji, iako iz najbolje namere, fokusiraju se na ispravljanje grešaka i postavljanje standarda. Time nesvesno šalju poruku da dete mora stalno da se dokazuje. Reči podrške i priznanja često izostanu, iako su deci potrebne jednako kao i disciplina.
Kako utiče na razvoj deteta
Kada dete redovno čuje „dobro je“, razvija unutrašnju sigurnost i osećaj da vredi. To mu pomaže da se lakše nosi s neuspesima, da gradi otpornost i da razvija zdrav odnos prema sebi i drugima.
Praktični savet za roditelje
Stručnjaci preporučuju da roditelji češće koriste ove reči u svakodnevnim situacijama — bilo da dete donese crtež, ispriča priču ili jednostavno pokuša nešto novo. Time se gradi poverenje i jača emocionalna povezanost.
Deci nisu potrebne samo materijalne stvari i velika dostignuća, već i male potvrde koje im daju osećaj sigurnosti i ljubavi. Jednostavne reči „dobro je“ mogu napraviti ogromnu razliku u njihovom odrastanju.
