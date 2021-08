Mama otkrila 3 stvari koje nikada ne treba reći detetu i postala hit na internetu

Samohrana majka po imenu Destini Ann na TikToku snima video zapise o pozitivnom roditeljstvu. Ova mama ima nekoliko viralnih videozapisa, a jedan od najnovijih je o stvarima koje nikada ne govori svojoj deci ili se barem trudi da ih ne priča često jer niko nije savršen i ne može baš sve vreme da bude na vrhu igre.

Mnogi roditelji oduševljeni su njenim jednostavnim savetima, a evo koje tri stvari ova majka kaže da ne treba govoriti deci.

1. Ne govorite „Ja sam roditelj, ti si dete“

Prvo što Destini spominje je korišćenje argumenta da je odrasla osoba, veća je, roditelj je i deca ni trebalo da je slušaju samo zbog toga. Mama objašnjava da roditelji ne bi trebalo da omalovažavaju svoju decu kako bi ih naterali da poslušaju. Umesto da uspostavi autoritet samo oslanjajući se na porodične uloge i starosnu razliku, Destini savetuje roditelje da uvere decu da njihovi roditelji imaju najbolje namere kada traže od njih da urade nešto; imaju više iskustva i za sada su oni ti koji imaju više znanja i mogu donositi bolje odluke.

2. Ne naređujte da „prestanu da plaču“, već se usredsredite na razlog zašto plaču

Takođe ne naređuje svojoj deci da prestanu sa plakanjem, već umesto toga zajedno otkrijte i uklonite razlog zašto plaču. Iskreno, kada je ikome pomoglo da prestane da plače kada mu neko to kaže, bilo deci ili odraslima? Obično iza tih suza postoji razlog, čak i ako osoba koja plače to ne shvata. Ova mama predlaže da je umesto da zahteva od deteta da prestane sa plakanjem, produktivnije je pitati ih šta ga je navelo na plač. Ili još bolje, pitati ih šta im je potrebno da bi prestali da plaču. Kako objašnjava Destini, bolje je usredsrediti se na to kako rešiti problem, a ne na sam problem.

3. Reci detetu specifičnu stvar zbog koje ste ponosni umesto samo „bravo“

Na kraju, Destini savetuje da roditelji istaknu specifične stvari na koje su ponosni, a koje je dete uradilo, umesto da uopšteno kažu „dobar posao“, ili „bravo“. Nakon nekog vremena možda neće biti toliko uticajno i smisleno. Bolji način da roditelji detetu daju kompliment je da pažnju posvete specifičnostima: preciziraju zbog čega su ponosni na njih. Prema Destini, to gradi jači odnos između nje i njenog deteta jer pokazuje mališanima da je roditelj prisutan i da im zapravo obraća pažnju.

Druge stvari koje bi pedagozi dodali ovim savetima je reći detetu šta da uradi, a ne ono što ne treba da radi, npr. „Hodaj polako“ umesto „Ne trči“ pomoći će im da razumeju kako će uspeti, a ne brinuti se o izbegavanju neuspeha. Štaviše, nikada ne tražite od deteta da uradi nešto za šta vi sami niste sposobna npr. „Prestani da se dereš“ dok vi vičete. Uvek dobro preispitajte svoja očekivanja pre nego li ih jednostavno zahtevate od deteta.

