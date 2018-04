Nastavnica o poseti ulici crvenih fenjera: Deca su videla i gore stvari od ta tri izloga

Nastavnici u beogradskoj Osnovnoj školi „Karađorđe“, Vladanki Jakšić, preti kazna, jer je samostalno u organizaciji s roditeljima za jedan broj đaka organizovala putovanje u Amsterdamu i tom prilikom ih u jutarnjim satima provela kroz ulicu „crvenih fenjera“.

Godišnji odmor i školski prolećni raspust, nastavnica Vladanka Jakšić iskoristila je da grupu osmaka i učenika gimnazija, odvede u obilazak Minhena, Beča i Amsterdama. Za N1 objašnjava da je putovanje za njih četrnaestoro organizovala u dogovoru sa roditeljima van škole.

„Moja ideja je da pomognem roditeljima koji ne mogu da povedu decu porodično negde, jer je to jako skupo, da makar pošalju dete, da vidi nešto, da obiđe malo Evrope, da vidi nekog sveta, to je to, nemam zaradu od toga“, rekla je Vladanka Jakšić, nastavnica fizičkog u OŠ „Karađorđe“.

Putovanje u Amsterdam uključivalo je i između ostalog i obilazak ulice „crvenih fenjera“. Zbog toga je resorni ministar najavio pokretanje postupka protiv nastavnice. Na pitanje po kom osnovu, jer putovanje nije bilo u organizaciji škole, ministar odgovara da nije sudija.

„Ja mogu da pokrenem inicijativu da direktor škole pogleda disciplinski pravilnik i vidi da li neko može da organizuje putovanja mimo svih pravila i da li su to putovanja planirana prema programu rada škole. Novi pravilnik o ekskurzijama je gotov, gde će jasno stajati ovo o čemu vi i ja pričamo – ko god želi da napravi nešto što se zove studijsko putovanje, što nije ekskurzija, postojaće pravila za to“, rekao je Šarčević.

Nastavnica Vladanka Jakšić, međutim, veruje da nije prekršila nijedno pravilo: organizaciju je kaže napravila sa turističkom agencijom po proceduri, a tokom putovanja deca su bila pod stalnom kontrolom. Navodi i da ne vidi šta je sporno što su deca obišla deo grada posvećen zabavi za odrasle u 10 sati ujutu.

„U Amsterdamu takođe žive deca, dakle u toj ulici postoji vrtić, u toj ulici žive ljudi. Bila je dobra reakcija jednog mog učenika, kad smo izašli iz ulice, a on je rekao – i to je to razredna, i to je to, jer njima je to ništa, oni su videli mnogo gore stavri za svojih 14 godina, nego ta tri izloga“, navodi nastavnica.

Dejan Pajkić je na putovanje poslao svoje troje dece. Kaže da je bio upoznat da će posetiti amsterdamske znamenitosti.

„Nisam tome pridavao nikakvu pažnju, ne vidim to kao neki razlog da te posete nije trebalo da bude. Poslali smo ih preko agencije, to nije bilo u organizaciji škole, ne vidim nikakav problem u vezi sa tim“, kaže taj roditelj.

Za sociologa Ratka Božovića, čitava priča predstavlja licemerstvo, ako se uzme u obzir sadržaj koji se emituje u javnom prostoru, čemu su i mlađa deca izložena.

„Nikakav problem nije to što su deca prošla kroz tu ulicu, to je informacija, tipična za taj grad i konačno to je jedna informacija, jedno znanje i saznanje šta je u tom gradu prisutno, kao što je veliki problem i ozbiljni problem što mi imamo medije sa nacionalnom frekvencijom gde možemo videti eksplicitan seks i konačno nasilje koje i zapravo postiče i nasilje u samoj realnosti“, kaže Božović.

Božović posebno ističe sadržaj pojedinih tabloida koji ne prezaju da na naslovnim stranama imaju fotografije sa eksplicitinim sadržajem.

