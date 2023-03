Naučno dokazano: Ovaj tip dece ima najveće šanse da postanu uspešni ljudi!

Roditelji često ne razumeju zašto su njihova deca nerazumno tvrdoglava, neposlušna i buntovna, pa misle da je problem u načinu na koji ih vaspitavaju. Iako je teško razumeti razloge osporavanja roditeljskog autoriteta, mesta za brgu zapravo nema.

Prema istraživanju objavljenom na „ResearchGateu“, deca koja su vrlo tvrdoglava i buntovna, odnosno koja manje slušaju odrasle, imaju više šanse da u budućnosti postanu uspešni ljudi.

Istraživanje je pratilo razvoj 3.000 dece u dobi od osam do 12 godina, i to u razdoblju od 1968. godine do danas. Naučnici su beležili sve podatke o njima, poput kvocijenta inteligencije, socioekonomskog statusa, porodične situacije, dnevnih aktivnosti i školskih ocena, kao i njihove stavove i ponašanja. Kad su nakon godina istraživanja sumirali sve podatke, naučnici su došli do spoznaje da su se tvrdoglavci i buntovnici bolje snašli u današnjem svetu od dece koja su bila uzorna i poslušna.

Naučnici su utvrdili da im je to buntovništvo davalo neku kreativnu prednost kad su posredi bile nove ideje ili pokretanje posla.

Oni koji su se smatrali pobunjenicima, neposlušnima i tvrdoglavima u detinjstvu bili su kasnije postavljeni na važne položaje unutar različitih kompanija i zarađuju više novca od onih koji su imali bolje ocene i bili discipliniovaniji u detinjstvu.

Prema analiziranim varijablama, naučnici su utvrdili da je uspeh buntovne dece u odrasloj dobi mogao biti rezultat njihove sebičnosti i stavljanja vlastitih interesa na prvo mesto.

Budući da ne poštuju pravila koja im se nameću, postaju stručnjaci prilikom pregovora i traženja bolje plate, te ih tvrdoglavost uvek tera da traže najpovoljniju opciju za sebe.

